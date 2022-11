Europei Maschili: ecco le Pool

Pool A: Italia (Org.), Svizzera, Serbia, Germania, Belgio, Estonia.

Pool B: Bulgaria (Org.), Finlandia, Slovenia, Ucraina, Croazia, Spagna.

Pool C: Macedonia del Nord (Org.), Montenegro, Polonia, Olanda, Repubblica Ceca, Danimarca.

Pool D: Israele (Org.), Romania, Francia, Turchia, Portogallo, Grecia.

SEDI DI GIOCO ITALIANE-



Roma - Gara Inaugurale al Foro Italico di Roma



Perugia e Ancona - Fase a Gironi



Bari - Ottavi e Quarti di Finale



Bologna - Semifinali e Finali

Le pools si giocheranno con la formula del round robin, al termine della quale le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale e si affronteranno secondo il seguente schema.

(Ottavi di finale in Italia a Bari)-

A1 vs C4

A2 vs C3

A3 vs C2

A4 vs C1

(Ottavi di finale in Bulgaria)

B1 vs D4

B2 vs D3

B3 vs D2

B4 vs D1

Nei Quarti di finale (a Bari e a Varna) si affronteranno le squadre vincitrici che hanno disputato gli ottavi nello stesso paese. Questo lo schema degli incroci.

Vincente B1 vs D4 - Vincente B3 vs D2

Vincente B4 vs D1 - Vincente B2 vs D3

Le semifinali e le finali si giocheranno a Bologna.

LE PAROLE DEL CT FERDINANDO DE GIORGI-

« Siamo in un girone dove sono presenti tutte squadre molto interessanti, con in testa la Serbia. Vediamo che tipo di formazione presenteranno; loro sono in un momento che dovranno decidere se proseguire con una squadra più esperta o cominciare un cambio generazionale. Questa comunque dovrà essere una kermesse pallavolistica importante per il nostro paese. Siamo sempre molto concentrati su quello che dobbiamo fare. Le aspettative alte ci sono, considerato che ci presentiamo da campioni d’Europa e campioni del Mondo in carica, le cose poi bisognerà concretizzarle sul campo ».

LE PAROLE DI YURI ROMANÒ-

« Nel nostro girone ci sono squadre impegnative come è normale che sia, ci sono tutti i presupposti per fare un bel percorso nei prossimi campionati europei. Sicuramente ci sarà un po' di pressione anche alla luce degli ultimi risultati che abbiamo ottenuto, siamo comunque una squadra giovane che ha tanta voglia di divertirsi in campo e continueremo il percorso che abbiamo iniziato due anni fa. Da parte nostra c’è la voglia di portare a casa un altro bel risultato ».