Scelte le 14 Under 17 per il Wevza

ROMA- Il tecnico federale Pasquale d’Aniello ha scelto le 14 atlete della nazionale Under 17 femminile che prenderanno parte al Torneo Wevza, in programma in Germania nella città di Kienbaum da mercoledì 4 a domenica 8 gennaio, che mette in palio un posto per i Campionati Europei del 2023. L' Under 17 femminile, che ha concluso oggi il collegiale al Centro Pavesi FIPAV di Milano, partirà per la Germania martedì 3 gennaio 2023. L’Italia farà il proprio esordio nel torneo mercoledì 4 gennaio alle ore 9.30 contro l’Inghilterra.