Domenica 7 maggio primo raduno azzurro a Cavalese

CAVALESE (TRENTO)- Prenderà ufficialmente il via domenica 7 maggio a Cavalese (TN) la stagione 2023 della nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi. Come di consueto sarà ancora volta la Val Di Fiemme la location che ospiterà questo primo e importante raduno della nazionale campione del Mondo; il rompete le righe per il gruppo azzurro è in programma venerdì 12 maggio. La ripresa dei lavori sarà nuovamente a Cavalese dal 16 al 26 maggio per il secondo collegiale stagionale.