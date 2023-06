Torneo Wevza: l'Under 19 sabato in campo con l'Olanda

VIANA DO CASTELO (PORTOGALLO)-La Nazionale under 19 maschile, guidata dal tecnico Michele Zanin, dall’1 al 5 luglio sarà impegnata nel Torneo Wevza U19. La competizione si svolgerà a Viana do Castelo in Portogallo e oltre all’Italia e alla formazione di casa vedrà protagonisti gli atleti delle Nazionali under 19 di Belgio, Francia, Germania, Spagna e Olanda.