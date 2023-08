Universiadi: l'Italia batte Hong Kong e vola ai quarti

Un’altra bella prestazione per l’Italia che, dopo l’esordio vincente di ieri contro l’India, si è resa protagonista di una gara condotta dall’inizio alla fine trovando così la seconda vittoria in due partite.

Sin dall’avvio Battistoni e compagne hanno preso il comando, mentre le avversarie non sono mai state in grado di reggere il ritmo dell’Italia (25-12). Simile l’andamento del secondo set con l’Italia padrona del campo e le ragazze di Hong Kong sono scivolate indietro fino al conclusivo (25-14). Nel terzo l’inerzia della gara non è cambiata e la nazionale azzurra ha chiuso velocemente la pratica (25-15) conquistando così l’accesso ai quarti di finale.

Miglior marcatrice dell’incontro è stata Beatrice Gardini con 18 punti, seguita da Rebecca Piva e Linda Nwakalor (11 punti).

Domani la nazionale femminile osserverà un turno di riposo e tornerà nuovamente in campo giovedì 3 agosto alle ore 11.30 (italiane) per affrontare la Polonia nei quarti di finale dei giochi universitari.

IL TABELLINO-



ITALIA-HONG KONG 3-0 (25-12, 25-14, 25-15)

ITALIA: Battistoni 1, Gardini 18, Cecconello 7, Diop 6, Piva 11, Nwakalor 11, Panetoni (L). Carletti 3, Frosini 3, Cagnin 1, Sartoni. All.Beltrami

HONG KONG: Shum L 7, Chan Mv 3, Lim 4, Wong Sw, Chim Wl 10, Fong Ky 2, Cheung Hnm (L). Ho Ky, Tse Ll, Lam Yee 1, Lam Tsz Ching. N.e. Ng Wing L. All Chan Shiu Ki



DURATA SET: 19’, 19’, 18’ Tot: 56'

TORNEO FEMMINILE-



I GIRONI-

Pool A: Taipei, Polonia, Brasile

Pool B: Argentina, Cina, Germania

Pool C: Italia, India, Hong-Kong

Pool D: Giappone, Colombia, Repubblica Ceca

I RISULTATI DELLE AZZURRE NELLA FASE A GIRONI-

Italia-India 3-0 (25-12, 25-7, 25-10)

Italia-Hong Kong 3-0 (25-12, 25-14, 25-15)

Quarti di finale*

3 agosto ore 11.30 Italia-Polonia

3 agosto ore 11.30 Brasile-Hong Kong

3 agosto ore 14 Giappone-Germania

3 agosto ore 14 Cina-Repubblica Ceca

*orari di gioco italiani