Mondiali U 19 M: l'Italia aspetta la sfida col Belgio

SAN JUAN (ARGENTINA)- Giornata di riposo per la Nazionale under 19 maschile impegnata ai Campionati del Mondo di categoria a San Juan in Argentina. Gli azzurrini guidati dal tecnico Michele Zanin hanno iniziato la rassegna iridata conquistando due vittorie che valgono attualmente il primo posto della classifica della Pool D. Nelle prossime due partite Magliano e compagni si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale.