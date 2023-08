Universiadi: l'Italia femminile chiude al 5° posto

Buono il percorso di Battistoni e compagne nel corso della manifestazione: le azzurre hanno chiuso la fase a gironi con due successi contro India e Hong Kong, poi il passo falso nei quarti di finale contro la Polonia (1-3). Nella giornata di ieri la vittoria per 3-1 (24-26, 28-26, 25-20, 25-19) ottenuta contro la Repubblica Ceca nella semifinale per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto; oggi il successo contro la Germania ha permesso alla nazionale azzurra di concludere dunque il torneo al quinto posto.

Partita vera fin dalle prima battute quella fra Italia e Germania. Primo set che le azzurre hanno tenuto ben saldo in mano dopo un avvio che ha visto le due squadre ferme sul 8-8; Battistoni e compagne hanno cambiato marcia a metà frazione chiudendo il set 25-13. Archiviato il primo parziale la Germania ha cominciato una nuova partita. Seconda frazione di gioco estremamente equilibrata. Le due squadre dopo il 6-6 iniziale, si sono sorpassate a vicenda fino al 20-20; la Germania ha trovato poi il guizzo finale chiudendo il set 22-25. L’andamento della terza frazione di gioco è stato simile a quello precedente e ancora una volta sul finale (22-22) è stata la formazione tedesca ad imporsi trovando sia il 23-25 di fine set che il vantaggio complessivo. Un grande equilibrio ha contraddistinto anche l’inizio del quarto set (7-7). La Germania ha continuato ad attaccare portandosi sul 17-21; momento in cui l’orgoglio della squadra di Beltrami è venuto fuori. Da -4 sotto, le azzurre hanno trovato un ottimo ritmo che gli ha consentito prima di superare le rivali (23-22) per poi poter chiudere il parziale 25-22, allungando così il match al tie-break. Tie-break che ha visto le azzurre trovare il break e passare dal 6-3 al 13-10; poi l’allungo nel momento clou ha permesso alle azzurre di trovare il 15-12 di fine match e la conseguente quinta posizione in questa nuova edizione delle Universiadi. Top scorer del match l'azzurra Bintu Diop, autrice di 33 punti; dietro di lei l'azzurra Federica Carletti e la tedesca Romy Jatzko con 22 punti messi a segno.

Giappone e Cina, domani alle ore 14 (orario italiano) si contenderanno la finale 1/2° posto, mentre alle ore 11 (orario italiano) Brasile e Polonia si affronteranno per il terzo gradino del podio.

IL TABELLINO



ITALIA-GERMANIA 3-2 (25-13, 22-25, 23-25, 25-22, 15-12)

ITALIA: Carletti 22, Cecconello 6, Diop 33, Cagnin 16, Nwakalor 10, Battistoni 1, Panetoni (L). Gardini, Morello, Sartori 6. N.e. Frosini, Piva. All. Beltrami.

GERMANIA: Leweling 17, Von Clewe 5, Keller 17, Jatzko 22, Silge 8, Kohn, Nestler (L). Agborta, Fernau. N.e. Weske, Hotzig, Kuehl.

DURATA SET: 21’, 27’, 26’, 25’, 16’ Tot: 115'