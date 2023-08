Europei Femminili: per l'Italia quarto 3-0, superata la Bosnia

TORINO - Ancora un 3-0 (25-21; 25-17; 25-19), il quarto in altrettante partite, e primo posto nella Pool B in tasca. L'Italia, stasera al Pala Ruffini di Torino, ha superato la Bosnia ed Erzegovina al termine di una partita in cui le azzurre hanno giocato a corrente alternata, soffrendo un pò troppo nel primo e nel terzo set, ma alla fine conquistando il risultato che cercava. Fra le note più positive il ritorno in campo da titolare di Paola Egonu, che stasera ha sostituito Ekaterina Antropova fermata da un leggero problema addominale, la quale ha dimostrato di essere in grande condizione e pronta a dare il suo approrto nelle prossime, più probanti sfide che la nostra nazionale dovrà affrontare a partire dalla seconda fase. Domani contro la Croazia, già fuori dall’Europeo, Orro e compagne scenderanno per terminare il girone a punteggio pieno.

Nel sestetto iniziale delle azzurre torna Paola Egonu nel ruolo di opposta. Confermatissime Orro in regia, Lubian e Danesi al centro, Sylla e Pietrini di banda, Fersino libero.

Dall’altra parte le bosniache iniziano con Bozic in palleggio, Boskovic opposto, Radiskovic e Begic schiacciatrici, Selimovic e Paradzik al centro, Ivkovic libero.

Il primo punto azzurro lo firma Egonu con un bel diagonale. Paola è in campo motivatissima e Orro la cerca con continuità. Pietrini firma il primo break azzurro (5-3) ribadito da due ace della scatenata schiacciatrice di Cittadella che ci portano sul 7-3. La Bosnia ed Erzegovina, che stasera si gioca le ultime chances di rimanere nell’Europeo ritorna sotto, un ace di Selimovic riporta il punteggio in equilibrio (10-10), Begic dal centro firma il sorpasso (10-11). L’Italia si scuote ma non esprime la pallavolo efficace delle partite precedenti. In questa fase c’è da soffrire. Una battuta vincente di Danesi ci porta ancora avanti di due poi Lubian firma il 15-12. Solito doppio cambio con l’ingresso in campo di Nwakalor e Bosio per Egonu e Orro. Una doppietta di Pietrini, da posto quattro e al servizio, ci porta a +5 (23-18). Danesi, perfettamente servita da Orro, ci regala il set point, ma non è finita, la Bosnia non molla e si riavvicina (24-21). Il set lo risolve, e non poteva essere altrimenti, Egonu (25-21). Per Paola una prima frazione stellare (8 punti e due ace).

Si parte con le azzurre più determinate e concrete, pronte a sfruttare ogni sbavatura di Boskovic e compagne (5-1), poi (7-2). Entra Squarcini per Lubian. Orro si affida alla mano calda di Pietrini (11-6). Bomba di Egonu nei tre metri (13-8). Degradi in campo per dare fiato a Pietrini. Sylla ci porta a +8 (17-9). La Bosnia sembra non reggere il nostro ritmo e pasticcia spesso sotto rete. Le azzurre controllano la situazione. Nwakalor ci porta ad un punto dal set point (24-16). Il parziale si chiude con un errore in battuta della Bosnia (25-17).

Inizio equilibrato del terzo set, anche a causa di qualche errore di troppo di Pietrini e socie (4-4). Il muro di Squarcini (il primo di squadra) scava il primo solco fra le azzurre e la Bosnia (6-4). La stessa Federica dai nove metri piazza un gran servizio (8-5). Muro di Egonu e ancora +3 (10-7). Boskovic e compagne non mollano e restano attaccate (11-10). Ma l’Italia sente odore di vittoria e torna ad accelerare, un primo tempo di Squarcini di riporta a + 5 (17-12). Spazio per Omoruyi per Pietrini. E’ proprio Loveth, dopo un paio di errori, a firmare il 19-15. C’è il break decisivo con due erroracci della Bosnia che ci portano sul 22-15. Chiudiamo 25-19 ed il primato del Girone è nostro.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia) – « Abbiamo disputato una partita diversa rispetto alle altre – ha ammesso il CT azzurro - perché di solito anche nei cambi abbiamo sempre preso ritmo e invece sia chi è partito e chi è entrato non è riuscito ad imprimere la spinta giusta. Poi però prendendo ritmo abbiamo messo in campo belle giocate facendo vedere grandi cose. Egonu in attacco è stata molto brava ed ha disputato una gran bella prova, di lei sono soddisfatto. In generale facciamo molte cose belle ed ora sono curioso di vederci in campo domani e poi a Firenze esprimendo il nostro gioco con maggior continuità. È questo quello che adesso serve anche se la qualità che abbiamo spesso fatto vedere non è affatto scontata. Tante cose le stiamo assorbendo velocemente e questo mi fa ben sperare per il futuro ».

Paola Egonu (Italia) – « Ho sempre voglia di giocare e sono felicissima di essere scesa in campo in un palasport così caloroso – ha esordito l’opposto azzurra -. Non sentiamo la pressione perché siamo un’altra squadra rispetto al 2021, è un’altra competizione e quindi una nuova storia da scrivere con tanta voglia di continuare a vincere. Sono contenta e a disposizione della squadra. Accetto il ruolo che mi sarà dato e se sarò fuori inciterò le mie compagne e se invece, come oggi, dovessi essere chiamata in campo, darò il massimo dando tutto quello che serve alla squadra. Questa situazione, come la definite, la vivrò con massima tranquillità dando sempre il massimo. È bello giocare in questo ambiente con un pubblico così caloroso ».

Marina Lubian (Italia) – « Mi sono emozionata in campo nella mia Torino – ha dichiarato Lubian -. Devo ammettere che un po’ mi tremavano le gambe all’inizio, ma in generale mi ha fatto tanto piacere essere qui e per fortuna domani ritorneremo qui per un’altra partita. Stiamo giocando bene, dando il massimo anche se oggi abbiamo trovato qualche difficoltà che con calma siamo riuscite a superare. Tutte siamo importanti in questo gruppo e tutte sappiamo di dover dare il massimo quando veniamo chiamate in campo. Il percorso è lungo e faticoso, tutte le partite sono importanti ma chiaramente le sfide ad eliminazione diretta lo saranno un po’ di più. Giocheremo con qualche stimolo in più ma anche con quel pizzico di pressione che dovremo trasformare in energia positiva ».

IL TABELLINO-



ITALIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA 3-0 (25-21, 25-17, 25-19)

ITALIA: Orro, Pietrini 9, Danesi 6, Egonu 16, Sylla 14, Lubian 2, Fersino (L). Degradi 2, Bosio, Nwakalor 2, Squarcini 4, Omoruyi 2. N.e. Parrocchiale, Antropova. All. Mazzanti.

BOSNIA ED ERZEGOVINA: Radiskovic 1, Selimovic 4, Boskovic 8, Begic 6, Paradzik 9, Bozic, Ivkovic (L). Zekic 2, Lasic 1, Biberdzic 2, Stevanovic, Dukic. N.e. Brasnic. All. Ljubicic.

ARBITRI: Helena Geldof (NED), Marie-Catherine Boulanger (FRA).

DURATA SET: 28’, 25’ 31’ Tot: 84’

Italia: 6 bv, 9 bs, 4 m, 24 et.

Bosnia ed Erzegovina: 2 bv, 8 bs, 3 m, 18 et.

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DELLE AZZURRE-



Pool B in ITALIA



15/08 – Arena di Verona (Verona)

Italia-Romania 3-0 (25-19; 25-19; 25-15)



16/08 – Arena di Monza (Monza)

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina 2-3 (25-15; 15-25; 25-23; 17-25; 15-17)

Bulgaria-Croazia 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-18)

17/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria 1-3 (20-25; 19-25; 25-19; 18-25)

Romania-Croazia 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-19)



18/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-2 (19-25; 25-18; 20-25; 26-24; 15-6)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14; 25-19; 25-13)



19/8 – Arena di Monza (Monza)

Romania-Svizzera 2-3 (21-25; 25-18; 25-27; 25-19; 9-15)

Italia-Bulgaria 3-0 (25-16; 25-17; 25-13)

21/8 – PalaGianniAsti (Torino)

Bosnia ed Erzegovina-Romania 2-3 (25-12; 24-26; 21-25; 25-21; 11-15)

Croazia-Svizzera 1-3 (19-25; 25-16; 22-25; 24-26)



22/8 – PalaGianniAsti (Torino)

Bulgaria-Romania 3-2 (26-24; 18-25; 25-17; 22-25; 15-12)

Italia-Bosnia ed Erzegovina 3-0 (25-21; 25-17; 25-18)



23/8 – PalaGianniAsti (Torino)

ore 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Action

Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (Firenze)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (Firenze)

LA CLASSIFICA DELLA POOL B-

Italia 4V (12 punti), Bulgaria 3V (9 punti), Romania 3V (7 punti), Svizzera 2V (6 punti), Bosnia ed Erzegovina 2V (5 punti), Croazia 0V (1 punti).

RISULTATI DELLE POOL A, C e D-

Pool A (Belgio, Gent)

Slovenia-Ungheria 3-0 (25-19; 25-18; 25-16)

Belgio-Polonia 0-3 (22-25; 23-25; 21-25)

Pool C (Germania, Dusseldorf)

Azerbaigian-Grecia (22-25; 25-19; 27-29; 25-18; 15-12)

Germania-Repubblica Ceca (25-22; 25-23; 24-26; 20-25;

Pool D (Estonia, Tallinn)

Olanda-Francia 3-1 (25-23; 27-25; 21-25; 26-24)

Estonia-Slovacchia 1-3 (26-24; 24-26; 9-25; 18-25)