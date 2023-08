Mondiali U21 F: L'Italia fa cinquina con la Turchia

AGUASCALIENTES (MESSICO)- La Nazionale under 21 femminile , impegnata nei Mondiali di categoria in Messico, prosegue con un percorso netto e conquista la quinta vittoria consecutiva nella rassegna iridata. Questa notte l’Italia ha battuto 3-0 (25-6, 29-27, 25-21) la Turchia.

Vinto facilmente il primo set, nella seconda frazione le azzurrine hanno dovuto invece fare i conti con una Turchia scesa in campo con un sestetto rimaneggiato e con un approccio più aggressivo. Ne è scaturita una seconda frazione, vinta dall’Italia ai vantaggi, molto più equilibrata della precedente. Nel terzo set le azzurrine sono state brave a imporre ritmo e gioco e a sfruttare le occasioni per chiudere la partita a proprio favore.

Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice Dominika Giuliani che ha messo a segno 16 punti (1 ace, 50% in attacco). Oltre a lei tre le azzurrine che hanno chiuso la partita in doppia cifra: l’opposto Anna Adelusi (15 punti, 60% in attacco), la schiacciatrice Stella Nervini (11 punti) e la centrale Katja Eckl (10 punti, 3 muri, 70% in attacco).

La Nazionale under 21 femminile tornerà in campo domani notte quando in Italia saranno le ore 01.00 per l’ultima partita della seconda fase. Nell’ultima giornata della Pool F le azzurrine sfideranno nuovamente il Brasile già affrontato nel corso della prima fase.

In questo secondo impegno della seconda fase il tecnico Marco Mencarelli fa scendere in campo il consolidato sestetto con la diagonale Bartolucci-Adelusi, le schiacciatrici Giuliani e Nervini, le centrali Marconato ed Eckl e il libero Ribechi.

Buon approccio alla gara delle azzurrine che conquistano subito un buon margine di vantaggio (8-4). I due time out ravvicinati chiamati dalla panchina della Turchia non hanno l’effetto sperato e l’Italia allunga ancora (13-4). Ribechi e compagne continuano a imporre ritmo e gioco (17-5) e chiudono agevolmente a proprio favore il primo set (25-6).

Al rientro in campo è la Turchia a portarsi avanti (0-3). La reazione delle azzurrine non tarda ad arrivare: il punteggio torna in parità (5-5) e si procede in equilibrio fino al nuovo allungo delle ragazze di coach Doganci che tornano nuovamente sul +3 (6-9) e allungano (10-16). Coach Mencarelli opta quindi per il cambio di diagonale: fuori Bartolucci e Adelusi, dentro Eze e Adriano. La Turchia cala nel rendimento, l’Italia si rimette in marcia e pizza il break che vale parità (16-16) e vantaggio (19-16). La formazione turca recupera (20-19), risponde al nuovo allungo dell’Italia (22-19) e porta il set ai vantaggi (24-24). Nel concitato finale a spuntarla sono le azzurrine che si portano sul 2-0 (29-27).

E’ nuovamente l’Italia a dettare il ritmo in avvio di terzo parziale (3-1, 5-3, 7-4). La Turchia ritrova buona continuità a muro e ricuce (9-9) e per un lungo tratto le due formazioni procedono sostanzialmente punto a punto (13-13, 15-15, 18-18). Sono le azzurrine a cambiare passo (20-18), tenere le avversarie a distanza (23-20) e a conquistare set e partita (25-21).

IL TABELLINO-

ITALIA-TURCHIA 3-0 (25-6, 29-27, 25-21)

ITALIA: Giuliani 16, Marconato 4, Adelusi 15, Nervini 11, Eckl 10, Bartolucci 4; Ribechi (L), Adriano 4, Eze, Gardini. Ne: Bellia, Costantini. All. Mencarelli.

TURCHIA: Ozdemir 6, Durgun 3, Aygun 7, Yesilirmak, Bukmen, Ozden; Adali (L), Aksoy 2, Kose 6, Gozubuyu 14, Arslanalp, Sen 3. All. Doganci.

ARBITRI: Gonzalez Daniel (MEX), Coutinho de Oliveira Luiz Henrique (BRA)

DURATA SET: 18’, 32’, 24’. Tot: 74’

ITALIA: 2 a, 6 bs, 6 mv, 13 et

TURCHIA: 3 a, 3 bs, 8 mv, 15 et

I RISULTATI E IL CALENDARIO DELLA SECONDA FASE-

Lunedì 21 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Stati Uniti 3-1 (25-19, 25-10, 32-34, 25-17)

Pool E (Lèon) – Giappone-Serbia 3-2 (25-19, 18-25, 25-22, 23-25, 15-13)

Pool F (Aguascalientes) – Brasile-Turchia 3-0 (25-15, 25-21, 25-13)

Pool E (Lèon) – Messico-Cina 0-3 (14-25, 11-25, 24-26)

Martedì 22 agosto 2023

Pool F (Aguascalientes) – Italia-Turchia 3-0 (25-6, 29-27, 25-21)

Pool E (Lèon) – Giappone-Cina 1-3 (15-25, 11-25, 25-21, 16-25)

Pool F (Aguascalientes) – Brasile-Stati Uniti

Pool E (Lèon) – Messico-Serbia

Mercoledì 23 agosto 2023

Ore 01.00 (del 24 agosto) – Pool F (Aguascalientes) – Italia-Brasile

Ore 01.00 (del 24 agosto) – Pool E (Lèon) – Cina-Serbia

Ore 04.00 (del 24 agosto) – Pool F (Aguascalientes) – Turchia-Stati Uniti

Ore 04.00 (del 24 agosto) – Pool E (Lèon) – Giappone-Messico

* orari italiani di gioco