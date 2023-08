Diretta Italia-Croazia agli Eurovolley: dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Torino sarà il teatro della sfida conclusiva della Pool B dell’Eurovolley . Le azzurre, dopo aver sconfitto senza problemi Romania, Svizzera e Bulgaria e Bosnia, affronteranno la Croazia con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca (probabilmente contro la Spagna). Il prossimo appuntamento è fissato a Firenze il 26 e il 27 agosto.

Italia-Croazia, dove e quando si gioca

Il match tra Italia e Croazia, valevole per l’Eurovolley, si giocherà al Pala GianniAsti (PalaRuffini) di Torino alle ore 21.15. La sfida sarà preceduta dal match Svizzera-Bulgaria, in programma alle ore 18.

Italia-Croazia, dove vederla in tv e streaming

La gara tra Italia e Croazia verrà trasmessa in diretta da Rai 2, Rai Sport e da Sky Sport Action. Inoltre sarà disponibile in streaming su RaiPlay, SkyGo e Now.

Italia-Croazia, le rose delle due squadre

ITALIA: Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 4. Francesca Bosio. Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena Pietrini, 21. Loveth Omoruyi, 2. Alice Degradi. Opposti: 15. Sylvia Nwakalor, 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova. Centrali: 1. Marina Lubian, 11. Anna Danesi, 19. Federica Squarcini. Liberi: 7. Eleonora Fersino, 20. Beatrice Parrocchiale. C.T.: Davide Mazzanti.

CROAZIA: Palleggiatrici: 1. Karla Antunovic, 6. Lea Deak. Schiacciatrici: 9. Lucija Mlinar, 10. Dijana Karatovic, 12. Josipa Markovic. Opposti: 2. Andrea Mihaljevic, 11. Nina Strize. Centrali: 14. Martina Samadan (C), 3. Ema Strunjak, 4. Bozana Butigan, 15. Viktoria Trcol, 22. Mirta Freund. Liberi: 17. Tia Kovco. 19. Izabela Stimac. C.T.: Ferhat Akbas.