Finale Europei Volley, Italia-Polonia: orario e dove vederla in tv e streaming

E' il giorno dei giorni per l'Italia del volley, dopo aver fatto fuori la Francia in semifinale. Stasera, a Roma, dentro il PalaEur, dove sono attesi 11.500 spettatori, va in scena la finalissima degli Europei 2023 di volley maschile che sono partiti da Bologna, sono passati da Perugia, Ancona e Bari e che adesso vivono il loro epilogo nella capitale. Italia contro Polonia si giocano la medaglia d'oro. Una sfida classica del circuito, basti pensare che l'anno scorso le due formazioni si giocarono il titolo mondiale. Gli azzurri, dunque, già campioni del mondo e d'Europa, cercano l'ottavo titolo continentale contro i rivali più agguerriti dell'ultimo periodo per entrare nella storia. L'appuntamento è alle 21.15. In tribuna ci sarà anche Mattarella, il Presidente della Repubblica.