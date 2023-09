Qualificazioni Olimpiche: l'Italia vola in Brasile

VENEZIA- La Nazionale Maschile partirà tra circa un'ora alla volta di Rio de Janeiro dove arriverà dopo uno scalo a Lisbona. Novità dell’ultima ora è la presenza nel gruppo tricolore del centrale Lorenzo Cortesia che ha sostituito Roberto Russo.

Lo staff azzurro, infatti, verificate le condizioni del centrale siciliano durante il ritiro di Cavalese di questi giorni ha deciso di sostituirlo con l’atleta della Rana Verona per il torneo di qualificazione olimpica in programma in Brasile a partire dal 30 di settembre.