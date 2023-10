Diretta Preolimpico volley, Italia-Ucraina 0-0: segui la partita LIVE

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Terzo impegno nella Pool A del Preolimpico di volley verso Parigi 2024 per l'Italia di De Giorgi , che dopo aver battuto Repubblica Ceca e Qatar sfida oggi (3 ottobre, ore 22 italiane) l'Ucraina al 'Maracazinho' di Rio de Janeiro, in Brasile. Segui la diretta della partita...

22:12

L'Ucraina risale fino al -1: 11-10 Italia

Errore al servizio per l'Italia, poi un mani fuori vincente di Kovalov e un ace di Poluian: 11-10 per gli azzurri, l'Ucarina è tornata a -1.

22:09

Michieletto in diagonale: 9-5 Italia

Diagonale vincente da zona 4 per Michieletto e Italia a +4 sull'Ucraina nel primo set: 9-5 il risultato

22:05

Muri di Galassi e Michieletto: 5-3 Italia

Primo allungo degli azzurri, che grazie a due muri di fila piazzati da Galassi e Michieletto si porta sul 5-3 sull'Ucraina nel primo set.

22:02

Italia-Ucraina: iniziata la partita

Iniziata la sfida tra Italia e Ucraina al 'Maracazinho' di Rio de Janeiro: gli azzurri di De Giorgi, campioni del mondo e vice campioni d'Europa in carica, vanno a caccia del terzo successo di fila.

21:59

Italia-Ucraina: inni nazionali al 'Maracazinho'

Squadre in campo ed esecuzione degli inni nazionali di Italia e Ucraina al 'Maracazinho' prima della sfida valida per la terza giornata della Pool A del Preolimpico di volley verso Parigi 2024.

21:49

Italia contro Ucraina: come arrivano alla sfida

Punteggio pieno per l'Italia nella Pool A del Preolimpico di volley: gli azzurri di De Giorgi hanno battuto 3-1 la Repubblica Ceca e 3-0 il Qatar. Tre punti in due partite invece per l'Ucraina, che dopo il ko con Cuba (0-3) ha superato nettamente l'Iran (3-0).

21:37

Italia-Ucraina: 'derby perugino' tra Giannelli e Plotnytskyi

Una sfida nella sfida quella tra Simone Giannelli e Oleh Plotnytskyi, capitani di Italia e Ucraina che si sfideranno tra poco al 'Maracazinho' in un match della Pool A del Preolimpico verso Parigi 2024: un 'derby perugino' quello tra il palleggiatore azzurro e lo schiacciatore ucraino, compagni di squadra nella Sir Safety Perugia.

21:29

Italia-Ucraina: le formazioni

ITALIA: 7 Balaso, 12 Bottolo, 23 Bovolenta, 13 Cortesia, 14 Galassi, 6 Giannelli (C), 15 Lavia, 5 Michieletto, 30 Mosca, 20 Rinaldi, 16 Romanò, 28 Sanguinetti, 8 Sbertoli, 10 Scanferla.

UCRAINA: 17 Boiko, 11 Kanaiev, 21 Kisiliuk, 14 Kovalov, 16 Kucher, 3 Mazenko, 9 Ostapenko, 5 Plotnytskyi (C), 1 Poluian, 10 Semeniuk, 27 Shchurov, 7 Synytsia, 13 Tupchii, 12 Yevstratov.

21:15

Italia-Ucraina: dove vederla in tv e streaming

Dopo le vittorie su Repubblica Ceca e Qatar l'Italia di De Giorgi sfida l'Ucraina a Rio de Janeiro nella terza giornata della Pool A del Preolimpico verso Parigi 2024. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv e in streaming... (TUTTI I DETTAGLI)

'Maracazinho', Rio de Janeiro (Brasile)