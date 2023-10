Qualificazioni Olimpiche: l'Italia asfalta l'Ucraina

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Un'Italia contratta all'inizio ma poi in crescendo supera con manifesta superiorità l'Ucraina nella terza partita del Torneo di Qualificazione Olimpica in corso di svolgimento a Rio de Janeiro. Gli azzurri con il 3-0 (25-23, 25-16, 25-16) di stasera sull'Ucraina si mantengono saldamente in testa alla Pool A a punteggio pieno.

Oggi Giannelli e compagni hanno conquistato la vittoria con il massimo punteggio al termine di un match nel quale il gioco è apparso più fluido rispetto alle due precedenti uscite con Repubblica Ceca e Qatar. Anche oggi il CT azzurro ha avuto un importante contributo dalla sua panchina (nelle prime due uscite il martello Rinaldi) con Mosca che è entrato al posto di Sanguinetti al centro.

Nel complesso buona anche la prova della squadra a muro.

Per quanto riguarda le formazioni, solito schieramento per gli azzurri con la diagonale Giannelli-Romanò, Lavia e Michieletto i martelli, Galassi e Sanguinetti i centrali, Balaso libero.

L’Ucraina ha invece schierato Synytsia in palleggio, Tupchii opposto, Poluian e Kovalov schiacciatori, Semeniuk e Shchurov centrali, Kanaiev libero.

L’andamento del primo set è stato in linea con quanto già visto nei precedenti incontri con un sostanziale equilibrio tra le due squadre fino alle fasi conclusive del parziale con gli azzurri che sono riusciti ad amministrare un minimo vantaggio (+3) poi tradottosi nel 25-22 che è valso l’1-0. Nel complesso buona la fase a muro (5) per Giannelli e compagni che meritatamente si sono portati in vantaggio.

Nel secondo set l’Italia ha giocato a strappi dando l’idea di poter allungare nel momento in cui decideva di accelerare. Importante il break di metà parziale quando Giannelli e compagni si sono trovati sul +6 (18-12), riuscendo poi ad amministrare la situazione fino al 25-16 conclusivo che ha decretato il 2-0. Durante il parziale ingresso in campo per Mosca al posto di Sanguinetti.

Nel terzo, azzurri ben concentrati e decisi a chiudere la pratica nel minor tempo possibile: il 25-16 ha decretato la conclusione di un match che ha messo in mostra una squadra apparsa più in palla delle precedenti uscite.

I PROTAGONISTI-

Leandro Mosca (Italia)- « Siamo stati molto bravi a tenere alta attenzione e concentrazione per tutti e tre i set e alla fine siamo riusciti a farla nostra abbastanza velocemente. Oggi abbiamo giocato meglio rispetto alle prime due partite e siamo stati bravi a trovare delle situazioni di gioco interessanti e che non ci erano venute benissimo in precedenza; siamo sulla strada giusta per proseguire il nostro torneo e per questo siamo soddisfatti. Siamo stati pungenti in battuta e abbiamo avuto una buona fase break che ci ha permesso di stargli addosso con continuità. Sono contento per aver dar dato il mio contributo ».

Gianluca Galassi (Italia)-« Abbiamo ottenuto un’altra importante vittoria, questa sera si è vista una buona Italia. Ogni match lo stiamo vivendo con lo spirito del dentro o fuori, come se fossero tutte finali e credo che questo sia lo spirito giusto. A mio avviso stiamo vedendo un percorso di crescita e questo non è mai scontato in una manifestazione di una tale importanza dato che il numero di partite aumenta progressivamente nelle gambe. Ora però è già tempo di rivolgere il pensiero a domani, al match con la Germania che sarà un’altra partita difficile. Noi conosciamo il nostro livello e ciò che possiamo fare, ma non è sempre facile mettere in pratica il nostro modo di giocare. L’unica cosa che conta è qualificarci per i Giochi perché non c’è niente di più importante delle Olimpiadi e noi vogliamo esserci ».

IL TABELLINO-

ITALIA - UCRAINA 3-0 (25-23, 25-16, 25-16)

ITALIA: Michieletto 20, Sanguinetti 2, Romanò 9, Lavia 10, Galassi 8, Giannelli 2, Balaso (L). Mosca 2. N.e: Sbertoli, Bottolo, Cortesia, Bovolenta, Scanferla (L). All. De Giorgi

UCRAINA: Shchurov 3, Tupchii 6, Poluian 11, Semeniuk 8, Synitsia 2, Kovalov 6, Kanaiev (L). Plotnyrskyi, Yevstratov, Kucher. N.e: Mazenko, Ostapenko, Kisiliuk, Boiko (L). All. Krastins

ARBITRI: Maroszek (POL), Heckford (ENG)

Durata set: 25’, 23’, 20'. Tot: 68'

Italia: 9 a, 15 bs, 7 mv, 19 et.

Ucraina: 2 a, 13 bs, 4 mv, 22 et.