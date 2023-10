Qualificazioni Olimpiche: gli azzurri crollano contro la Germania

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Brutta prestazione e brutto ko per la nazionale di De Giorgi che nel torneo di Qualificazione Olimpica conosce la prima sconfitta arrendendosi in quattro set 3-1 (26-24, 18-25, 25-20, 25-23) alla scatenata Germania, trascinata da un incontenibile Grozer. La marcia verso Parigi 2024 si fa ora difficile e gli azzurri non avranno più la facoltà di sbagliare nelle restanti tre partite che restano alla fine del torneo brasiliano.

Per quanto riguarda le formazioni, Italia con il consueto schieramento che prevede Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Lavia e Michieletto la coppia di schiacciatori, Galassi e Sanguinetti centrali con Balaso libero.

La Germania - che proprio in nottata ha cambiato un giocatore in lista inserendo Zimmermann al posto dell’infortunato Lukas Kampa – è stata schierata con Tille in palleggio, Grozer opposto, Reichert e Schott schiacciatori, Brehme e Krick centrali, Zenger libero.

Primo set equilibrato giocato punto su punto fino alle battute finali con la Germania in grado di portarsi sul 24-21. A quel punto però un buon turno al servizio di Giannelli ha permesso agli azzurri di impattare la situazione sul 24-24. Proprio sul più bello però prima un attacco di Grozer e successivamente un errore dell’Italia ha regalato ai tedeschi l’1-0 grazie al 26-24 conclusivo che ha lasciato più di un rammarico per come è maturato.

Nella seconda frazione gli azzurri sono partiti decisamente meglio mostrando una maggiore fluidità di gioco; la maggior brillantezza del gioco ha consentito a Giannelli e compagni di accumulare un buon margine di vantaggio (+5) poi amministrato fino alla conclusione senza particolari patemi: 25-18 e parità sull’1-1 .

Terzo set di nuovo all’insegna dell’equilibrio con gli azzurri molto fallosi e tedeschi invece più precisi. A quel punto De Giorgi ha provato a cambiare qualcosa inserendo Rinaldi al posto di Michieletto con la Germania avanti nella fase clou (+5, 22—17) e in grado di gestire fino al 25-20 complice, ancora una volta, un’Italia molto fallosa.

Nel quarto di nuovo Michieletto in campo, ma nel complesso la situazione è rimasta invariata con Giannelli e compagni non in grado di giocare al massimo delle loro potenzialità. Sul 14-10 in favore della Germania De Giorgi ha cambiato la diagonale inserendo Sbertoli e Bovolenta, doppio cambio preceduto da quello di Rinaldi con Lavia. I cambi effettuati hanno sì sortito una discreta reazione ma i tedeschi sono riusciti ad avere la meglio per 3-1 grazie al 25-23 che ha decretato la conclusione di set e match.

I PROTAGONISTI-

Ferdinando De Giorgi (Allenatore Italia)-« Abbiamo incontrato un avversario molto in palla che sta attraversando un ottimo periodo di forma, probabilmente nell’ambito dei tre tornei è una di quelle squadre che sta giocando con una buona continuità e i risultati stanno dando loro ragione. Hanno uomini e livello di gioco davvero buoni e noi, invece, abbiamo avuto un po’ troppi alti e bassi che chiaramente hanno condizionato la nostra prestazione. Queste sono gare durante le quali devi evitare momenti come quelli del terzo set nel quale eravamo in controllo, ma poi abbiamo avuto circa cinque minuti di sbandamento nei quali abbiamo dilapidato quanto di buono avevamo fatto. Ora dobbiamo guardare avanti e continuare a fare del nostro meglio. Sapevamo che sarebbe stato un torneo impegnativo nel quale le cose andranno guadagnate con fatica e tanto impegno. Ora avremo un giorno di riposo e poi ci tufferemo a capofitto nelle ultime tre, fondamentali partite. Nel torneo la brillantezza non è delle migliori, mi sembra evidente, ma dobbiamo accettare che ci saranno momenti difficili e che sarà necessario gestire e resistere tutti assieme per centrare un obiettivo davvero troppo importante ».

Simone Giannelli (Italia)- « Purtroppo questa sera un po’ di cose non hanno funzionato, non siamo riusciti a contrastare il loro gioco. Nel quarto set, quando le cose non andavano molto bene sono stati bravi i compagni subentrati a provare a rimontare anche se alla fine ci è mancato qualcosa proprio nel finale. Abbiamo sbagliato sicuramente troppo in battuta, ma ora è inutile stare a pensare a ciò che non ha funzionato e dobbiamo soltanto concentrarci sulle prossime tre partite che saranno decisive, dobbiamo vincerle tutte e dobbiamo fare di tutto per arrivare al nostro obiettivo ».

IL TABELLINO-

ITALIA-GERMANIA: 1-3 (24-26, 25-18, 20-25, 23-25)

ITALIA: Michieletto 13, Sanguinetti 7, Romanò 16, Lavia 12, Galassi 10, Giannelli 2, Balaso (L). Sbertoli 1, Rinaldi, Bottolo, Bovolonta 2. N.e: Mosca, Cortesia, Scanferla (L). All. De Giorgi

GERMANIA: Krick 7, Tille, Schott 7, Brehme 13, Grozer 31, Reichert 11, Zenger (L). Röhrs, Zimmermann, Fromm. N.e: Kaliberda, Karlitzek, Krage, Maase. All. Winiarski

ARBITRI: Maroszek (POL), Vera (PER).

Durata set: 28’, 24’, 29’, 28’. Tot: 109’

Italia: 5 a, 18 bs, 10 mv, 25 et.

Germania: 2 a, 19 bs, 13 mv, 29 et.