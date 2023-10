Daniele Lavia: " Ora dobbiamo vincerle tutte "

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Risveglio amaro in casa azzurra dopo la sconfitta subìta ieri contro la Germania , ko che complica il cammino degli azzurri verso la conquista di uno dei due pass per i Giochi Olimpici. Quando mancano tre match alla conclusione del torneo (Iran, Cuba e Brasile) l’Italia occupa la terza posizione alle spalle della Germania, prima con quattro vittorie e di Cuba che ha lo stesso numero di vittorie (tre) e punti (nove), ma un miglior quoziente set rispetto alla formazione tricolore (3.3 per i caraibici, 2.5 per gli azzurri).

Massima concentrazione dunque per un rush finale che si preannuncia ricco di insidie e durante il quale non si potranno fare troppi calcoli: sarà necessario vincere tutti i match e poi vedere quale sarà il verdetto finale.

Giannelli e compagni si ritroveranno di fronte tre formazioni già affrontate durante la stagione in Volleyball Nations League, ma al di là dei precedenti sarà importante approcciare alle gare con la massima concentrazione per evitare ulteriori passi falsi.

Le parole di Daniele Lavia-

« Dispiace per aver subìto la prima sconfitta in questo torneo così importante; d’altronde conoscevamo il valore dei nostri avversari e soprattutto eravamo consapevoli del loro momento di forma, stanno giocando davvero una buona pallavolo, ma non dobbiamo scoraggiarci perché siamo ancora in corsa per l’obiettivo finale. Ora ci attendono le ultime tre partite e siamo consapevoli che non abbiamo molta scelta, dobbiamo vincerle tutte, ma onestamente da questo punto di vista le cose non sono cambiate molto nel senso che abbiamo sempre giocato con l’obiettivo di vincere e basta. In generale c’è un po’ di stanchezza da parte nostra ma questo non può e non deve rappresentare un alibi, i Giochi Olimpici sono un obiettivo davvero troppo importante; ci giocheremo tutto e metteremo l’anima, il cuore e tutto ciò che abbiamo in questi tre match ».

Lo schiacciatore azzurro poi prosegue:

« L’impegno da parte nostra è massimo, in ogni gara stiamo davvero mettendo tutti noi stessi, ma a volte capita di non riuscirci come successo con la Germania. Guardandoci indietro e analizzando le partite fino a ora giocate, devo ammettere che non ci stiamo esprimendo al massimo delle nostre possibilità, il nostro livello di gioco non è al top e arrivati a questo punto faremo di tutto per tornare ai nostri soliti livelli in queste ultime tre partite che ci sono rimaste ».

Lavia parla poi dell’emozione di trovarsi a giocare un torneo così importante in un impianto iconico come il Maracanazinho .

« Per me essere qui è un sogno diventato realtà, ricordo ancora che guardai in televisione la finale olimpica contro il Brasile, quindi giocare contro di loro in quell’impianto che è uno dei più famosi al mondo è qualcosa di speciale e che non dimenticherò mai; certo dovremo fare di tutto per far sì che quella partita non sia inutile, dovremo affrontare le ultime tre partite come se fossero quarti di finale, semifinale e finale, questa è l’unica ricetta per dare davvero tutto e chiudere al meglio questa stagione così lunga. Da parte mia voglio e devo fare meglio per raggiungere il nostro obiettivo ».

Risultati e calendario della Pool A-

30 settembre



Brasile – Qatar: 3-0 (25-16, 25-19, 26-24)

Italia - Repubblica Ceca: 3-1 (24-26, 25-18, 25-22, 25-19)

Iran - Germania: 1-3 (22-25, 25-22, 16-25, 21-25)



1 ottobre



Cuba – Ucraina: 3-0 (25-16, 25-19, 25-18)

Brasile – Repubblica Ceca: 3-2 (22-25, 25-16, 25-20, 21-25, 16-14)

Cuba – Germania: 1-3 (25-21, 14-25, 22-25, 15-25) :

Italia – Qatar: 3-0 (25-19, 25-20, 25-19)



2 ottobre



Iran – Ucraina: 0-3 (19-25, 22-25, 17-25)



3 ottobre



Iran – Qatar: 3-1 (25-23, 23-25, 25-17, 25-23)

Cuba - Repubblica Ceca: 3-0 (26-24, 25-21, 25-18)

Italia – Ucraina: 3-0 (25-23, 25-16, 25-16)



4 ottobre



Brasile – Germania: 1-3 (25-21, 19-25, 19-25, 26-28)

Iran - Repubblica Ceca 1-3 (17-25, 22-25, 25-21, 20-25)

Italia – Germania: 1-3 (24-26, 25-18, 20-25, 23-25)

Cuba – Qatar 3-0: (25-21, 25-21, 25-16)



5 ottobre



Brasile – Ucraina: 3-2 (36-38, 25-20, 21-25, 25-18, 15-11)



6 ottobre



ore 15 Brasile – Cuba

ore 18:30 Italia – Iran (diretta TV SKY Sport Max, telecronaca di Stefano Locateli e Andrea Zorzi)

ore 22 Ucraina – Qatar



7 ottobre

ore 1:30 Germania – Repubblica Ceca

ore 15 Brasile – Iran

ore 18:30 Italia – Cuba (diretta TV SKY Sport Max, telecronaca di Stefano Locateli e Andrea Zorzi)

ore 22 Ucraina – Repubblica Ceca



8 ottobre



ore 1:30 Germania - Qatar

ore 15 Brasile – Italia (diretta TV SKY Sport Uno, telecronaca di Stefano Locateli e Andrea Zorzi)

ore 18:30 Iran – Cuba

ore 22 Ucraina – Germania



9 ottobre



ore 1:30 Repubblica Ceca – Qatar

LA CLASSIFICA DELLA POOL A-

Germania 12 (4 V), Cuba 9 (3 V), Italia 9 (3 V), Brasile 7 (3 V), Rep.Ceca 4 (1 V), Ucraina 4 (1 V), Iran 3 (1 V), Qatar 0 (0 V).