Manfredi: "Abbiamo pagato la stanchezza "

ROMA -Con il torneo pre-olimpico di Rio de Janeiro è terminata la stagione della nazionale maschile azzurra che non è riuscita a staccare il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Al pari delle azzurre, i Campioni del Mondo dovranno cercare di ottenere la qualificazione attraverso il world ranking, l’Italia attualmente occupa il terzo posto. Sul tema è intervenuto il presidente Federale Giuseppe Manfredi .

Le parole del Presidente Giuseppe Manfredi-

« Siamo dispiaciuti per non aver centrato la qualificazione in Brasile, penso che l’analisi del ct De Giorgi sia stata molto lucida. Gli azzurri hanno sicuramente pagato la stanchezza di questa lunga stagione e in diverse partite è mancata quella continuità di rendimento a cui siamo abituati. Dal punto di vista dell’impegno, però, i ragazzi ce l’hanno messa tutta, come ha dimostrato la partita con il Brasile.

Per andare ai Giochi di Parigi dovremmo sfruttare il ranking mondiale e vista la nostra posizione abbiamo tutte le possibilità per ottenere il pass olimpico. Gli eccezionali risultati ottenuti in questi ultimi anni, infatti, ci consentono di occupare la terza posizione mondiale. Fondamentale sarà farà bene la prossima Volleyball Nations League, così come è stato negli scorsi anni.

Il torneo di Rio, però, non deve far dimenticare l’ottimo Campionato Europeo disputato dagli azzurri. La medaglia d’Argento conquistata è stata l’ennesima dimostrazione di forza di questo straordinario gruppo, capace nelle ultime tre stagioni di regalarci grandissime gioie.

Quest’anno non sono arrivate vittorie, però come ho detto più volte il compito dell’Italia è quello di confermarsi sempre ai vertici mondiali e sono convinto che questo gruppo abbia tutte le qualità per continuare a rappresentare nel migliore dei modi il nostro movimento ».