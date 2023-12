Volleyball Nations League 2024: le sedi e le date della fase a gironi

ROMA-La FIVB ha ufficializzato oggi le sedi e le date delle pool della Volleyball Nations League 2024, torneo di fondamentale importanza per entrambe le nazionali azzurre, considerato che le gare della fase a gironi assegneranno gli ultimi punti del ranking mondiale che verrà preso in considerazione per assegnare i restanti pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.