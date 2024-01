Wevza: l'U.18 femminile spazza via l'Olanda e conquista la finale

HERENTALS (BELGIO)-Una bella Nazionale Under 18 femminile grazie al successo per 3-0 (25-13, 25-20, 25-21) sull'Olanda ha ottenuto l’accesso alla finale del Torneo Wevza di categoria in programma domani. In Belgio le ragazze guidate da Michele Fanni hanno offerto un’ottima prova corale e sono state brave a imporre il proprio ritmo e gioco fin dalle prime battute non lasciando grandi spazi alla formazione teutonica.A trascinare la selezione tricolore Ludovica Tosini autrice di 14 punti, seguita tra le fila dell’Italia da Caterina Peroni con 12 punti.