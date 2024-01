Wevza: l'Under 18 Femminile si ferma in finale

HERENTALS (BELGIO)- La Nazionale Under 18 femminile ha chiuso al secondo posto il Torneo Wevza di categoria che si è svolto a Herentals (Belgio). Dopo la bella vittoria in semifinale ieri contro l’Olanda, le azzurrine guidate da Michele Fanni oggi non sono riuscite a replicare e hanno ceduto il passo alle padrone di casa del Belgio nella finale 1°-2° posto con il punteggio di 3-1 (25-15, 25-15, 25-27, 25-23).

L’Italia sotto nei primi due parziali è riuscita a risalire la china nel terzo giocando una buona pallavolo. Nel quarto set, però, dopo un buon avvio azzurro il Belgio è stato più bravo a capitalizzare le occasioni avute nei momenti finali del set. Top scorer del match è stata la giocatrice belga Vlahovic che ha messo a segno 21 punti. Tra le fila italiane in evidenza Peroni e Tosini entrambe con 13 punti.

Nel primo set l’Italia è partita bene (8-7). Con il passare dei minuti però il Belgio ha prima pareggiato e poi compiuto il sorpasso (13-16), complice anche qualche disattenzione della difesa azzurra. A quel punto le padrone di casa del Belgio hanno ben amministrato il proprio vantaggio e chiuso il primo set sul 25-15.

Nel secondo parziale le belghe sono partite in vantaggio con le azzurrine costrette a rincorrere. La fase centrale del set ha messo in luce un Belgio attento in grado di mettere quasi sempre in difficoltà l’Italia. Nazionale tricolore che si è dovuta poi arrendere al conclusivo 25-15.

In avvio di terzo set è ancora il Belgio a partire meglio. Le azzurrine, però, provano a tenere il passo delle avversarie (12-15). Con pazienza l’Italia comincia a recuperare e si mette in scia alle avversarie (17-18, 19-21) fino a compiere il sorpasso sul (22-21). Il time out chiamato dal coach del Belgio dà un nuovo slancio alle sue ragazze che riportano il risultato prima in parità e poi trovano l’allungo fino al 24 pari. L’Italia, però, non molla e con determinazione conquista ai vantaggi il set 27-25 che riapre la partita.

Ricco di emozioni anche la quarta frazione. L’avvio è di marca azzurra (4-2). Il Belgio fatica in questa fase a tenere il passo delle ragazze di Fanni che rimangono avanti (7-4). La fase centrale del set è serratissima con le azzurrine leggermente avanti (14-13). Nel finale di set, ancora combattutissimo, il Belgio ristabilisce l’equilibrio (19-19) e poi passa in vantaggio. A questo punto la formazione di casa piazza il break che vale la vittoria (25-23) e il pass per i Campionati di categoria che si terranno dal primo al 13 luglio in Grecia (ancora non è ufficiale il secondo paese organizzatore).

IL TABELLINO-



ITALIA-BELGIO 1-3 (15-25, 15-25, 27-25, 23-25)

ITALIA: Hernandez-Suarez, Tosini 13, Quero 8, Spada, Peroni 13, Bovolenta 9, Bonafede (L). Caruso 7, Schillkowski 4, Novello 1, Moroni. N.e. Aimaretti, Cornelli, Sari. All. Fanni

BELGIO: Radovic 18, Weyers 4, Vlahovic 21, Hoste 13, Maes 7, Vanassche 5, Debout (L). De Pau. N.e. De Ryck, De Leu, Josevski, Hemelings, Pipeleers, Zecevic. All. Vekemans

ARBITRI:: Sabine Witte, (GER), Carole Hepp (NED).

Durata Set: 21’, 23’, 32’, 26’ Tot: 102'

Italia: 6 a, 10 bs, 9 mv, 32 et.

Belgio: 12 a, 10 bs, 8 mv, 25 et.

PREMI INDIVIDUALI-



Migliori schiacciatrici: Leanna Grozer (Germania), Mina Vlahovic (Belgio)

Migliori centrali: Arianna Bovolenta (Italia), Diane Seyberich (Germamia)

Miglior opposto: Marika Loker (Germania), Jasmine Debout (Belgio)

Migliore palleggiatrice: Aure Vanassche (Belgio)

Miglior libero: Noor De Bouk (Belgio)

MVP: Ted Radovic (Belgio)

CALENDARIO E RISULTATI



POOL A: Italia, Francia, Germania



3 gennaio 2024



Italia-Germania 3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-19)

4 gennaio 2024

Francia-Germania 2-3 (15-25, 25-19, 25-22, 12-25, 13-15)

5 gennaio 2024



Italia-Francia 3-0 (26-24, 25-21, 25-22)

POOL B: Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo



3 gennaio 2024

Belgio-Olanda 3-1 (25-19, 23-25, 25-15, 25-15)

Spagna-Portogallo 3-0 (25-22, 27-25, 25-14)

4 gennaio 2024

Belgio-Portogallo 3-0 (25-17, 25-18, 25-23)

Spagna-Olanda 2-3 (23-25, 7-25, 25-22, 25-17, 6-15)

5 gennaio 2024

Spagna-Belgio 1-3 (25-16, 16-25, 13-25, 22-25)

Olanda-Portogallo 3-0 (25-10, 25-21, 25-17)

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Francia-Portogallo 3-0 (25-21, 25-14, 25-18)

Semifinali 1°-4° posto



Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-20, 25-21)

Belgio-Germania 3-1 (25-18, 13-25, 25-20, 30-28)

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Francia-Spagna 2-3 (20-25, 20-25, 25-23, 25-17, 14-16)

Finale 3°-4° posto

Olanda -Germania 2-3 (20-25, 13-25, 25-22, 26-24, 10-15)

Finale 1°-2° posto



Italia-Belgio 1-3 (15-25, 15-25, 27-25, 23-25)

LA CLASSIFICA FINALE-

1.Belgio ; 2.Italia ; 3.Germania ; 4. Olanda; 5. Spagna; 6. Francia; 7. Portogallo.

LE 14 AZZURRINE-

Stella Cornelli, Beatrice Spada, (Sc.Pall. Anderlini); Vanessa Hernandez Suarez, Carola Bonafede (Volleyrò CDP Roma); Caterina Peroni, Ludovica Tosini, Stella Caruso, Rebecca Aimaretti, Arianna Bovolenta, Giorgia Sari (Club Italia); Gaia Novello, Sofia Moroni (Imoco Volley); Veronica Quero (Team Conegliano Volley); Caterina Schillkowski (Volley Acaemy Piacenza).

LO STAFF AZZURRO-

Michele Fanni, Giovanni Galesso, Lorenzo Abbiati (Allenatori); Lorenzo Maggioni (Medico); Virginia Braghieri (Preparatore Atletico); Tania Zambon (Scoutman); Andrea Croce (Team Manager).