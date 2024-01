Wevza: l'U.20 Maschile all'esordio contro il Portogallo

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Prenderà ufficialmente il via domani 9 gennaio a Francoforte (Germania) il Torneo Wevza Under 20 maschile e la Nazionale guidata in panchina da Michele Zanin è pronta a fare il suo debutto: ore 16.30, alla Wintersporthall di Francoforte in campo contro il Portogallo nella prima giornata del girone B.

Gli azzurrini affronteranno poi il Belgio (10/01 ore 14) e la Germania (11/01 ore 19). Nel girone A giocheranno, invece, i Campioni del Mondo della Francia insieme all’Olanda, alla Spagna e alla Svizzera.

Le semifinali per le medaglie, alle quali si qualificheranno le prime due classificate di ciascuno dei due gironi composti da quattro squadre, sono in programma venerdì 12 gennaio, le finali invece sono previste per sabato 12 gennaio. La prima classificata si qualificherà ai Campionati Europei Under 20 in programma dal 26 agosto al 7 settembre in Serbia e Grecia.

I ragazzi di Zanin, partiti questa mattina alla volta di Francoforte, hanno concluso ieri il collegiale di preparazione svolto presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma.

Le parole del tecnico Michele Zanin-

« La preparazione che abbiamo svolto nei giorni passati al CPO di Roma è andata bene, abbiamo svolto un lavoro intenso cercando di operare su alcuni aspetti tecnici. Questo gruppo in parte è composto da giocatori che lo scorso anno hanno partecipato al mondiale di categoria e all’EYOF, dove hanno conquistato anche una medaglia d’argento, e in parte da atleti nuovi. Quest’ultima settimana di collegiale è anche servita per ritrovare la giusta sintonia tra i vari compagni di squadra. Le sensazioni sono buone anche perché i vari giocatori con un anno di più alle spalle e l’intensa attività svolta con i club durante la stagione hanno migliorato il loro bagaglio tecnico e sono pronti per affrontare questo primo impegno stagionale. La manifestazione sarà dura e può nascondere tante insidie, ma se noi riusciremo ad esprimere in campo una qualità maggiore rispetto agli avversari abbiamo buone possibilità di fare un bel risultato finale. Nel nostro gruppo ci sono Germania, Belgio e Portogallo e sono tutti avversari che abbiamo già avuto modo di incontrare nel recente passato all’Eyof o ai Mondiali. Belgio e Germania sono sicuramente avversari da attenzionare, il Portogallo invece è un gradino più basso delle altre ma non va assolutamente sottovalutato. Dall’altra parte c’è la Francia campione del Mondo e l’Olanda che è una squadra con delle doti fisiche molto importanti. Con loro c’è anche la Spagna che ha meno fisicità ma abile tecnicamente. Il nostro primo obiettivo chiaramente è accedere alle semifinali e poi di giocarcela fino in fondo e ottenere la qualificazione. Chiudere con un buon risultato in questo torneo ci permetterebbe anche di programmare meglio e fin da subito il resto della stagione e allo stesso tempo dare modo ai ragazzi di lavorare più a lungo con i rispettivi club ».

IL CALENDARIO-



POOL A: Francia, Olanda, Spagna, Svizzera

9 gennaio 2024

Ore 11.30 Francia-Svizzera

Ore 14 Olanda-Spagna

10 gennaio 2024

Ore 11.30 Olanda-Svizzera

Ore 15.30 Francia-Spagna

11 gennaio 2024

Ore 14 Spagna-Svizzera

Ore 16.30 Francia-Olanda

POOL B: Italia, Germania, Belgio, Portogallo

9 gennaio 2024

Ore 16.30 Italia-Portogallo

Ore 19 Germania-Belgio

10 gennaio 2024

Ore 14 Italia-Belgio

Ore 19 Germania-Portogallo

11 gennaio

Ore 11.30 Belgio-Portogallo

Ore 19 Italia-Germania

12 gennaio 2024

Semifinali

Ore 11.30 3ª Pool A – 4ª Pool B

Ore 14 4 ª Pool A- 3 ª Pool B

Ore 16.30 1 ªPool A- 2 ª Pool B

Ore 19 1 ª Pool B- 2 ª Pool A

13 gennaio

Finale 7°-8° posto

Ore 11.30

Finale 5°-6° posto

Ore 14

Finale 3°-4° posto

Ore 16.30

Finale 1°-2° posto

Ore 19

I 14 AZZURRINI CONVOCATI-

Tommaso Barotto (Delta Volley Porto Viro); Alessandro Bristot, Marco Fedrici (Trentino Volley); Daniele Carpita, Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Diego Frascio, Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Flavio Morazzini, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano); Luca Loreti, Mati Pardo, Giacomo Russo (Lupi Santa Croce); Federico Miraglia (Casarano Volley).

LO STAFF AZZURRO-

Michele Zanin (Allenatore); Giovanni Preti (Secondo Allenatore); Matteo Antonucci (Assistente Tecnico); Annalisa Pinto (Scout); Ignazio Raspante (Medico); Fabio Rossin (Fisioterapista), Glauco Ranocchi (Preparatore Fisico/Team Manager).

I GIRONI-

