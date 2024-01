La Fipav ha ufficializzato gli staff azzurri

In apertura è stato ricordato lo storico segretario Fipav Gianfranco Briani, scomparso lo scorso dicembre.



I lavori sono stati aperti poi dalle comunicazioni del presidente Giuseppe Manfredi, la prima delle quali ha riguardato le date della prossima Assemblea Nazionale Fipav. L'Assemblea si svolgerà nel week end del 22-23 febbraio 2025.

STAFF NAZIONALI - Sono stati deliberati gli staff tecnici e sanitari delle nazionali azzurre, qui di seguito si riportano i nomi dei tecnici, mentre nei prossimi giorni gli elenchi completi saranno disponibili sul sito federale.

NAZIONALE SENIORES MASCHILE - Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Ass. Allenatore e Prep. Atletico), Giacomo Tomasello (Ass. Allenatore).

NAZIONALE SENIORES FEMMINILE - Julio Velasco (1° Allenatore), Massimo Barbolini (2° Allenatore), Lorenzo Bernardi (3° Allenatore), Manuela Leggeri (Ass. Allenatore).

NAZIONALE UNDER 22 MASCHILE - Vincenzo Fanizza (1° Allenatore e Ass. Allenatore Naz. seniores), Mario Di Pietro (2° Allenatore), Giacomo Bozzo (Ass. Allenatore).

NAZIONALE DI SITTING FEMMINILE - Amauri Ribeiro (1° Allenatore), Massimo Beretta (Ass. Allenatore).

NAZIONALE DI SITTING MASCHILE - Alireza Moameri (1° Allenatore), Assistente allenatore da nominare.

TROFEO DELLE REGIONI - L'organizzazione dell'AeQuilibrium Cup Trofeo delle Regioni 2024 è stata affidata al CR FIPAV Calabria. L’evento si terrà a Trebisacce, Spezzano Albanese, Corigliano-Rossano e Sibari.

FINALE NAZIONALE UNDER 16 FEMMINILE – La finale nazionale under 16 femminile si disputerà a Bormio dal 21 al 26 maggio 2024.



CAMPIONATO ITALIANO DI SITTING VOLLEY - È stata indetta la 7a edizione del Campionato Italiano maschile e femminile di Sitting Volley per società.



Alla riunione ha preso parte Giorgio De Togni presidente dell’Associazione Italiana Pallavolisti e in rappresentanza della Legavolley maschile Albino Massaccesi.