L'Under 20 maschile si gioca la qualificazione agli Europei

PODGORICA (MONTENEGRO)- Prenderà il via domani, venerdì 5 aprile, il 2nd Round di Qualificazione ai Campionati Europei Under 20 maschili, manifestazione in programma a Podgorica (Montenegro) e che si concluderà domenica 7 aprile. Per gli azzurrini di coach Michele Zanin si tratta della seconda chance di staccare il pass per la rassegna continentale in programma dal 26 agosto al 7 settembre in Grecia e Serbia; il gruppo azzurro, infatti, a gennaio scorso ha partecipato a Francoforte (Germania) al Torneo Wevza (1st Round), manifestazione che ha visto gli azzurrini superare Portogallo, Belgio, Germania e Svizzera, prima di perdere la finale 15-13 al quinto set contro la Francia, team campione del Mondo di categoria.

Per la nazionale Under 20 maschile, che questa mattina ha avuto la possibilità di prendere confidenza con l’impianto di gioco montenegrino (la Verde Sport Hall) per la prima sessione di allenamento, è cominciato dunque il countdown. L’Italia è stata inserita nella Pool E e farà il proprio debutto domani alle ore 16 contro la Norvegia, per poi affrontare Israele (sabato 6 aprile alle ore 16) e chiudere la manifestazione domenica 7 aprile alle ore 18.30 contro i padroni di casa del Montenegro

Le parole del tecnico azzurro Michele Zanin-

« Al di là di quelle che sono state le defezioni arrivate durante gli ultimi giorni di lavoro, ho trovato il gruppo molto motivato e concentrato sull’obiettivo. Abbiamo cercato in questo breve periodo di concentrare la nostra attenzione su alcuni fondamentali tecnici e soprattutto di squadra: è stato molto importante ritrovarci e risintonizzarci. Dispiace chiaramente che non ci siano due ragazzi che hanno partecipato ai Mondiali e alle Qualificazioni ma siamo consapevoli della qualità del gruppo; siamo in un periodo un po' particolare della stagione e sappiamo che l’attività è ricca, la Serie A sta vivendo la fase calda dei playoff, la Serie B è a fine campionato e anche i campionati giovanili sono nelle fasi finali. Il gruppo sicuramente farà del suo meglio. Il girone? La Norvegia l’abbiamo conosciuta lo scorso anno durante il Torneo Cornacchia, si tratta di una buona squadra, fisica e con delle buone individualità, la battemmo ma fu un match molto combattuto. Una formazione ostica che dovremmo affrontare con massima attenzione e lucidità. Israele la conosco per via indiretta perché ci sono degli atleti che hanno disputato degli allenamenti qui in Italia. Infine i padroni di casa del Montenegro, che affronteremo nell’ultima uscita; sarà una partita anche quella complicata, saranno motivatissimi a far bene davanti al proprio pubblico. Non vediamo l’ora di scendere in campo. Sarà una manifestazione importante. Mi aspetto di vedere il massimo dell’entusiasmo e della determinazione da parte di tutto il gruppo che dovrà lottare e correre su ogni palla. I ragazzi vengono da un processo di crescita e di maturazione importante, che in questi anni gli ha permesso di giocare in società di A3, A2 e in alcuni casi di SuperLega, quindi dal punto di vista tecnico mi aspetto che la squadra possa mettere in pratica quanto assimilato. Questo gruppo di atleti, tra l’altro, nel 2022 si è laureato campione d’Europa a Tbilisi (Georgia) nella categoria Under 18; siamo pronti e carichi per questa nuova sfida, l’obiettivo è chiaramente quello di staccare il pass per la prossima rassegna continentale ».

I 14 AZZURRINI -

Pietro Bonisoli (Verona Volley SSD SRL); Marco Fedrici (Trentino Volley S.R.L. SSD); Daniele Carpita, Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Diego Frascio, Lorenzo Magliano, Gabriele Mariani, Gioele Adeola Taiwo (Volley Milano S.R.L.); Luca Loreti, Pardo Mati, Giacomo Russo (Lupi Santa Croce SSD A.R.L.); Federico Miraglia (Casarano Volley SSD ARL), Francesco Barretta (SSD Pallavolo Bari ARL), Filippo Garra (A.S.D. Pallavolo La Bollente).

LO STAFF-

Vincenzo Fanizza (Coordinatore Tecnico); Michele Zanin (Allenatore); Giovanni Preti (Secondo Allenatore); Matteo Antonucci (Assistente Tecnico); Antonino Fontana (Medico); Fabio Rossin (Fisioterapista); Annalisa Pinto (Team Manager/Scoutman).

LA POOL E-

Israele, Italia, Montenegro, Norvegia.

IL CALENDARIO



5 APRILE

Ore 16: Norvegia-Italia

Ore 18.30: Montenegro-Israele

6 APRILE

Ore 16: Italia-Israele

Ore 18.30: Norvegia-Montenegro

7 APRILE

Ore 16: Israele-Norvegia

Ore 18.30: Italia-Montenegro