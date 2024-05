Nations League femminile, Italia-Polonia: quando si gioca e dove vederla in tv e streaming

ANTALYA (TURCHIA) - Debutto nella Nations League per l'Italia femminile del ct Julio Velasco, con le Olimpiadi di Parigi 2024 nel mirino . Nella fase a gironi della competizione infatti le squadre non ancora qualificate ai prossimi Giochi infatti si contenderanno gli ultimi punti utili del ranking mondiale per staccare il pass.

Nations League: l'Italia punta Parigi 2024

La prima avversaria delle azzurre sarà la Polonia, la stessa squadra guidata da Stefano Lavarini che lo scorso settembre a Lodz impedì all'Italia di ottenere la qualificazione olimpica diretta. L'Italia, prima dell'inizio della Nations League, occupa la quinta posizione assoulta (338,7 punti) ed è al momento la nazionale meglio classificata tra quelle che non hanno ancora per il pass per i Giochi. Gli ultimi cinque posti disponbibili verranno assegnati in base al ranking mondiale, preso in esame il 17 giugno, una volta conclusa la fase a gironi della Nations League.

Italia-Polonia: dove vederla in tv e streaming

Come tutti gli altri match dell'Italia nella Nations League anche quello contro la Polonia in programma martedì 14 maggio (ore 19) sarà trasmesso in diretta tv su Dazn che ha comprato i diritti dell'evento. Come nelle precedenti stagioni anche quest'anno le partite delle azzurre saranno inoltre visibili in diretta streaming su Volleyball World TV (tv.volleyballworld.com). Della sfida tra le azzurre e le polacche sarà infine disponibile una diretta testuale sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.