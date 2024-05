Starting Six: l'Italia di De Giorgi vola in Brasile

ROMA - Starting Six, con il commento di Pasquale Di Santillo, ci introduce nella vigilia della partenza per Rio De Janeiro della nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi dove affronterà Germania, Iran, Giappone e Brasile nella prima week di Volleyball Nations League, a caccia di quei punti per il ranking che dovranno consentire agli azzurri di staccare il pass per Parigi 2024. La trasferta in terra carioca è stata preceduta dalle due amichevoli, giocate nel buen retiro di Cavalese contro Serbia e Turchia nelle quali l’Italia ha dimostrato, pur avendo nei muscoli le scorie del duro lavoro in palestra, buona condizione e un’intesa fra giocatori e reparti in crescita. Il CT ha dato spazio a molti elementi della rosa regalando l’esordio assoluto a Laurenzano e Porro nella prima partita e a Sani nel match contro i turchi.

In Match & Play l’intervista al CT prima della partenza per il Brasile. Nelle parole di Fefè la convinzione di poter contare su 30 giocatori di alto livello e di un gruppo coeso e pronto a lottare per conquistare quel traguardo a cui tutti guardano.

In Talent Scout l’occhio attento del format si sposta in Umbria dove sono in corso di svolgimento BigMat Finals nazionali Under 19 dove molti talenti si stanno mettendo in mostra proponendosi per fare il loro ingresso nella pallavolo di vertice.