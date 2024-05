Italia-Turchia diretta, Nations League Volley Femminile: segui la sfida LIVE

ANTALYA (TURCHIA) - Per l’Italia del volley femminile ecco l’esame più importante. Dopo aver battuto la Bulgaria in fase di rinnovamento, le azzurre hanno colto la seconda vittoria consecutiva imponendosi per 3-0. Un buon segnale per la gara di oggi (ore 19) con le padrone di casa della Turchia allenate da Daniele Santarelli , che nelle prime due gare, hanno ceduto al Giappone e poi battuto per 3-1 l’Olanda.

18:26

Italia-Turchia: l'ultimo precedente

L'ultima volta in cui Italia e Turchia si sono affrontate è stata dolorosissima per le azzurre, sconfitte al quinto set nella semifinale degli Europei. Il ko ha segnato la fine dell'era Mazzanti e l'arrivo di Julio Velasco, con l'obiettivo di staccare il pass olimpico.

18:20

Italia-Turchia: Santarelli schiera le big

Impegno ai limiti del proibitivo per l'Italia contro la Turchia campionessa in carica in Nations League, nonché campionessa d'Europa. Per l'occasione, Santarelli potrà contare sulla formazione migliore, comprese le due big Melissa Vargas ed Ebrar Karakurt.

18:13

Italia-Turchia: orario e dove vederla in tv

L'inizio del match tra Italia e Turchia, che chiuderà la prima settimana di Nations League, prenderà il via alle 19. Ecco come seguire la gara in tv. LEGGI QUI

18:10

Italia-Turchia: le azzurre sfidano le padrone di casa

Le vittorie su Germania e Bulgaria hanno rimesso in carreggiata l'Italia in Nations League dopo il ko al debutto con la Polonia, ma per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi occorre continuare ad irrobustire il ranking. A partire, se possibile, dalla sfida contro le fortissime padrone di casa della Turchia di coach Santarelli.

ANTALYA (Turchia)