VNL Maschile: domani l'Italia in campo con l'Iran

RIO DE JANEIRO (BRASILE)-Risveglio col sorriso in Brasile per gli azzurri di Fefè De Giorgi, capaci ieri di conquistare la vittoria per 3-0 sulla Germania all’esordio con un rocambolesco terzo set che ha visto gli azzurri ribaltare il punteggio da 19-23 a 25-23 grazie anche agli innesti dalla panchina di Simone Anzani, decisivo il suo turno in battuta, e Luca Porro, subito a suo agio in campo all’esordio in una competizione internazionale con la maglia della seniores. Non c’è tempo per pensare alla vittoria di ieri però, perché la testa è già all’impegno con l’Iran, in programma domani alle 17.30 locali (le 22.30 in Italia) per la seconda gara della week 1 di VNL. 27 i precedenti con la squadra allenata da un nuovo tecnico, il brasiliano Mauricio Motta Paes, sconfitta all’esordio dalla Serbia. 19 le vittorie azzurre, 8 quelle dell’Iran, con un occhio sempre rivolto ad un ranking che oggi vede l’Italia in terza posizione (sono ancora quattro i pass olimpici da assegnare, alle prime quattro del ranking non ancora qualificate con un piccolo salto in avanti grazie ai punti guadagnati con la vittoria sulla Germania.