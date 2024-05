Italia-Brasile diretta Volley Nations League: il primo set è verdeoro LIVE

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Si chiude oggi (domenica 26 maggio) la prima delle tre settimane della Volley Nations League che mette in palio - attraverso il ranking olimpico - cinque pass per le prossime Olimpiadi di Parigi . Grazie ai tre successi ottenuti contro Germania, Iran e Giappone , gli Azzurri occupano momentaneamente il secondo posto della graduatoria alle spalle della Polonia . La Nazionale allenata da De Giorgi sfida al ' Maracanazinho ' i padroni di casa del Brasile alle 15:00 (ora italiana): nel mirino il quarto successo consecutivo . Segui la diretta della partita .

15:38

Italia-Brasile 9-5

I verdeoro spaventano gli azzurri con la parallela di Lucarelli e il punto di Flavio ma il contrattacco di Lavia e il diagonale di Romanò riportano la squadra di De Giorgi sul +4.

15:35

Italia-Brasile 7-3

Fuori l'attacco di Lucarelli, che subisce poi il muro di Romanò. L'ace di Michieletto porta gli azzurri sul +3, che diventa +4 con il mani fuori vincente di Lavia. Timeout brasiliano.

15:33

Al via il secondo set, Italia-Brasile 2-2

Il secondo parziale si apre con l'errore di Lucarelli al servizio. Il brasiliano ex Piacenza si riscatta poco dopo con in pipe. Il muro di Michieletto su Leal porta in vantaggio gli azzurri che subiscono il nuovo pareggio, complice il vincente in primo tempo di Lucas.

15:30

Leggende brasiliane sul parquet del 'Maracanazinho'

Intanto, tra il primo e il secondo set, sfilano sul parquet le stelle del passato del volley brasiliano, tra loro anche leggende come Sergio e Giba.

15:27

Italia-Brasile 17-25, il primo set è verdeoro!

Murato Lavia in pipe: i verdeoro si aggiudicano il primo parziale con il risultato di 25-17.

15:25

Italia-Brasile 17-24

Lucas e Leal condannano gli Azzurri al -6. Primo set ormai indirizzato. Set point per i padroni di casa.

15:23

Italia-Brasile 16-21

Che reazione degli azzurri: tre punti consecutivi. Timeout anche per Bernardo dopo l'attacco di Leal terminato a lato e il mani fuori di Porro.

15:20

Italia-Brasile 13-21

Primo set senza storia: muro su Michieletto e Darlan da zona due. Palla fuori di Romanò e verdeoro in fuga!

15:18

Italia-Brasile 12-18

Fuori di poco il servizio di Russo e Flavio condanna gli azzurri. Non basta il mani fuori di Lavia. I verdeoro volano sul +6, timeout di De Giorgi.

15:16

Italia-Brasile 11-15

Azzurri in difficoltà: due errori di Michieletto fanno scivolare la squadra di De Giorgi sul -4.

15:14

Italia-Brasile 10-13

Lucas segna con un primo tempo dopo un miracoloso salvataggio di Lavia. Gli azzurri accusano il colpo e Leal ne approfitta con un ace.

15:11

Italia-Brasile 8-10

Altro muro su Romanò dei brasiliani che si rifà poco dopo con un ottimo diagonale dalla seconda linea. I padroni di casa mettono poi la freccia con un primo tempo vincente di Flavio e l'ennesima murata brasiliano, stavolta su Romanò. Timeout De Giorgi.

15:08

Italia-Brasile 6-6

Gli azzurri volano sul +2 complice un servizio terminato fuori di Lucas e un ace di Russo ma i verdeoro ristabiliscono la parità con Lucarelli e un ottimo muro su Romanò.

15:06

Scoppiettante avvio di match tra Italia e Brasile: 4-3 azzurro!

Equilibrio sul parquet del 'Maracanazinho': Anzani, errore Darlan, Giannelli e bomba di Russo. Risposta brasiliana con Darlan, Lucas e Leal.

15:03

Inizia il match!

Al via la sfida tra Italia e Brasile.

15:02

Italia-Brasile, i sestetti ufficiali

ITALIA: Anzani, Russo, Giannelli, Romanò, Lavia, Michieletto. Libero: Balaso.

BRASILE: Cachopa, Darlan, Leal, Lucarelli, Lucas, Flavio. Libero: Thales.

14:57

Italia e Brasile, ci siamo: tra poco si parte!

Intanto al 'Maracanazinho' le due squadre fanno il loro ingresso in campo. Grandissimo entusiasmo per gli oltre 10mila brasiliani pronti a tifare per i loro beniamini. Ora gli inni nazionali e poi si alzerà il sipario sul match.

14:55

Italia e Brasile in campo per il riscaldamento

Azzurri e Verdeoro sono già sul parquet del 'Maracanazinho' per il riscaldamento pre-partita. La squadra di De Giorgi scenderà in campo con la maglia bianca.

14:45

Italia, obiettivo Olimpiadi

La squadra di Fefé De Giorgi cerca il quarto successo nella Pool brasiliana: la Volley Nations League mette in palio cinque pass per i prossimi Giochi olimpici di Parigi, obiettivo che gli azzurri non possono assolutamente fallire.

14:40

Italia, il calendario della week 3 di Nations League

Lubiana (Slovenia)

19 giugno: Italia-Polonia ore 20:30.

20 giugno: Bulgaria-Italia ore 16:30.

22 giugno: Slovenia-Italia ore 20:30.

23 giugno: Turchia-Italia ore 16:30.

14:35

Italia, il calendario della week 2 di Nations League

Ottawa (Canada)

6 giugno: Francia-Italia ore 2:00.

6 giugno: Usa-Italia ore 22:30.

7 giugno: Cuba-Italia ore 17:00.

9 giugno: Italia-Olanda ore 17:00.

14:30

Italia, Balaso: "Brasile? Grande nazionale ma noi siamo sulla strada giusta"

"Affrontiamo una grande squadra come il Brasile, una grande nazionale. Il palazzetto sarà tutto pieno sicuramente, andiamo ad affrontarci a viso aperto quest'ultima partita qui. La strada imboccata è quella giusta". Le dichiarazioni di Fabio Balaso al termine del match vinto dall'Italia sul Giappone.

14:25

Volley Nations League, come sta il Brasile

La compagine verdeoro di Bernardo Rocha de Rezende arriva dalle partite contro Cuba (clamoroso ko), Argentina e Serbia (vittorie sofferte) e vuole ottenere un successo di assoluto prestigio davanti al proprio pubblico.

14:20

Italia, le parole di Michieletto: "Con il Brasile è tosta"

"Brasile? Partita tosta, lo sappiamo. Anche l'anno scorso ci abbiamo giocato qui, è tosta. Però sarà una bella partita da giocare, quindi non vediamo l'ora", le dichiarazioni di Alessandro Michieletto dopo il successo di ieri degli Azzurri contro il Giappone.

14:15

Italia-Brasile, come stanno gli azzurri

Gli ragazzi del ct Fefé Giorgi, reduci dalle vittorie contro Germania, Iran e Giappone, vivono un momento di grande forma ma per ottenere la quarta vittoria su quattro gare disputate in Nations League serve una grande prestazione per superare i padroni di casa.

14:10

Italia-Brasile in tv e in streaming

La partita tra Italia e Brasile, valevole per la quarta partita della Volley Nations League 2024, verrà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN e Volleyball World TV.

Stadio Maracanazinho, Rio de Janeiro (Brasile)