Italia-Cina 3-0 diretta volley femminile: segui la sfida di Nations League LIVE

L'Italia di Julio Velasco batte la Cina nella Nations League di volley femminile e conquista punti pesanti per il ranking e di conseguenza per la qualificazione alle prossime Olimpiadi . Dopo aver sfiorato contro il Brasile un successo che avrebbe consentito di staccare virtualmente il biglietto per Parigi 2024, a Macao le azzurre trovano il riscatto contro le padrone di casa. Segui la sfida in diretta ...

15:10

Nations League, l'Italia sale al terzo posto

Con questa vittoria l'Italia sale al terzo posto in classifica con 6 vittorie, 2 sconfitte e 18 punti.

15:02

Italia, Egonu grande protagonista

Paola Egonu si è imposta come la protagonista del match: top-scorer con 16 punti e il 20,45% di efficienza in attacco. Seguono poi tra le azzurre Sylla con 12 punti, 11 per Lubian, 7 per Danesi, 5 per Bosetti e 4 per Antropova.

14:52

Lubian: "Vogliamo sempre vincere"

Queste le parole di Lubian al termine della partita: "Partita molto bella, come squadra abbiamo tenuto il ritmo alto. Con questo gruppo lavoriamo da poco più di una settimana ma stiamo già vedendo grandi risultati. Noi dobbiamo sempre cercare di vincere, la partita contro il Brasile ci ha lasciate insoddisfatte. Con questo gruppo ci conosciamo dal 2018, è bellissimo ritrovarsi insieme e ci godiamo tutto. Non vediamo l'ora di tornare in campo e di conquistare la qualificazione a Parigi".

14:47

L'Italia batte la Cina 3-0!

Schiacciata vincente di Danesi per il 25-16 e la vittoria del terzo set: l'Italia batte la Cina 3-0. Una vittoria dominante contro una delle Nazionali più forti al mondo.

14:43

Italia-Cina 21-13

Dominio azzurro con un pesante +8: mancano gli ultimi punti per firmare la vittoria.

14:39

Italia-Cina 16-9

Dilagano le azzurre in questa fase, che si portano ad un comodo +7 e provano a scappare via.

14:33

Italia-Cina 8-7

Altra grande lotta in questo terzo set, ma le azzurre riescono a rimanere avanti.

14:27

Italia-Cina 3-2

Schiacciata di Egonu per il vantaggio delle azzurre in questo terzo set.

14:21

L'Italia vince il secondo set

Altri due servizi fenomenali di Egonu che chiudono il secondo set sul 25-19. Italia ad un passo dalla vittoria.

14:20

Italia-Cina 23-19

Ace di Paola Egonu che porta le azzurre vicinissime alla vittoria del secondo set.

14:15

Italia-Cina 19-15

Azzurre avanti di quattro punti, ora in controllo di questo secondo set sfruttando gli errori delle rivali.

14:11

Italia-Cina 14-11

Aumenta il vantaggio delle azzurre, ora a +3 dopo un fallo delle avversarie.

14:06

Italia-Cina 9-8

Errore di Sylla, poi challenge sprecato per un possibile tocco del muro. Le azzurre conservano comunque un minimo vantaggio.

14:02

Italia-Cina 4-4

Partita ancora molto equilibrata, con le asiatiche deluse per aver buttato il primo set e a caccia della rimonta. Ma le azzurre alzano il muro.

13:56

L'Italia vince il primo set

Grosso errore di Wu e schiacciata vincente di Lubian: l'Italia vince il primo set e si porta avanti!

13:55

Italia-Cina 23-23

Reazione azzurra e finale infuocato del primo set.

13:51

Italia-Cina 18-20

Ora meglio le asiatiche, che conquistano due punti di vantaggio: si prospetta un finale combattuto.

13:47

Italia-Cina 16-16

Lottano le asiatiche e rimontano per la prima volta lo svantaggio: match infuocato in questa fase, giocato ad altissima intensità.

13:42

Italia-Cina 13-10

Reazione delle asiatiche, ma le azzurre conservano un comodo +3 dopo la schiacciata vincente di Sylla.

13:38

Italia-Cina 10-5

Prosegue l'ottimo momento delle azzurre, ora sul +5 dopo la schiacciata di Lubian.

13:35

Italia-Cina 6-2

Ottimo inizio delle azzurre, che si portano sul +6 sfruttando alcuni errori delle avversarie.

13:31

Italia-Cina: si parte!

Squadre in campo: comincia la sfida tra Italia e Cina con le azzurre al servizio.

13:25

Squadre in campo, manca poco all'inizio

Scendono in campo Italia e Cina: ora sarà il momento degli inni e poi inizierà la sfida.

13:15

Italia-Cina, come seguire la sfida di Nations League

La sfida tra Italia e Cina, in programma alle 13:30, sarà disponibile solo in diretta streaming su DAZN e VBTV.

13:00

Italia-Cina, la carica del ct Velasco e di Danesi

C'è voglia di riscatto nell'Italia, caricata da Julio Velasco: "Ci aspetta una gara completamente diversa - ha detto il ct azzurro dopo il ko contro il Brasile -, considerate le caratteristiche della Cina. Bisognerà prepararsi al meglio e cercare di riprenderci velocemente". Queste invece le parole di Anna Danesi: "La Cina è una squadra forte - ha detto l'azzurra alla vigilia della sfida - ma in questo momento ha dei limiti e dovremo approfittarne. Loro possono contare su delle attaccanti di posto 4 di alto livello e perciò sarà importante limitarle, così come lavorare bene contro i centrali che sono alti e tosti".

Macao (Cina)