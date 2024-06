Starting Six: azzurri in Canada per continuare a volare

ROMA- La nazionale di Fefè De Giorgi sotto i riflettori della puntata di Starting Six dedicata al volley maschile. Gli azzurri, dopo aver esordito con quattro vittorie nella 1a week di VNL a Rio de Janeiro, è ora in Canada dove, dal 6 al 9 giugno sarà impegnata nella seconda settimana della manifestazione ed affronterà Francia, Stati Uniti, Cuba e Olanda. Avversari impegnativi contro i quali Giannelli e compagni dovranno offrire il meglio per conquistare altri punti pesanti per il world ranking e per volare a Parigi. Prima di affrontare le partite ufficiali l’Italia ha testato lo stato di forma di tutti i titolari affrontando due volte in amichevole il Canada facendo registrare una vittoria e una sconfitta (la prima nel percorso stagionale) fornendo indicazioni importanti al CT in vista degli impegni che si dovranno sostenere nei prossimi giorni.