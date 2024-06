Starting Six: azzurre ad un passo da Parigi

ROMA- Il numero di oggi di Starting Six, attraverso il commento di Pasquale Di Santillo, ci riporta a Macao, dove le azzurre di Velasco hanno fatto un passo avanti probabilmente decisivo verso la qualificazione per le Olimpiadi. Egonu e compagne hanno infatti centrato tre vittorie, contro Francia, Repubblica Domenicana e Cina, ed hanno perso di misura la sfida contro il Brasile. Di particolare spessore la vittoria contro le padrone di casa soprattutto per come è maturato il risultato, un netto 3-0, al termine di un match che l’Italia ha dominato dall’inizio alla fine. Le azzurre ora dovranno completare l’opera nell’ultima week, in programma Fukuoka in Giappone dall’11 al 16 giugno nella quale l’Italia sulla propria strada troverà il Canada, la Corea del Sud, gli Stati Uniti e la Serbia. La crescita mentale, fisica e tecnica palesata dalla nostra nazionale nelle ultime uscite, sarà il miglior viatico in vista nelle prossime, decisive, sfide. Paola Egonu si è ripresa in mano la nazionale dimostrando, in tutte e quattro le sfide, una grande condizione e concentrazione che ne esaltano le grandi doti tecniche e fisiche.