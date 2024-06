Italia-Cuba 3-1: un'altra vittoria in Nations League per gli azzurri

OTTAWA (CANADA) - A poche ore dal successo contro gli Usa , l'Italia di Volley batte 3-1 Cuba (25-21, 22-25, 25-19, 25-13) e conquista così la sua sesta vittoria in Nations League (agganciando così la Polonia prima in classifica a quota 18). Punti pesanti per gli azzurri di coach De Giorgi (finora ko solo con la Francia), che inseguono attraverso il ranking la qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Rivivi la diretta con la cronaca e gli aggiornamenti...

18:50

Vittoria dell'Italia: il quarto set si chiude sul 25-13!

È Romanò a mettere a terra il punto della vittoria per l'Italia, che chiude il quarto set sul 25-13.

18:42

Italia a più 10: 17-7

L'Italia vola sul velluto: 17-7 per gli azzurri trascinati da Lavia e Romanò.

18:38

Doppio Galassi e Romanò, l'Italia prende il largo: 12-5

Due punti consecutivi per Galassi, che porta gli azzurri avanti sull'11-5. Poi Romanò mette a segno un ace.

18:35

Italia vola sul 9-5

Prosegue il buon momento dell'Italia: Lavia a muro e poi un errore di Cuba permettono agli azzurri di andare sul 9-5.

18:33

Azzurri avanti 7-5

Inizio in discesa per l'Italia, che si porta avanti sul 7-5, grazie a Lavia e Galassi, protagonisti di un ottimo inizio.

18:29

Inizia il quarto set

Parte il quarto set della sfida: Italia avanti 2-1

18:24

L'Italia vince il terzo set: 25-19

Un errore in battuta di Cuba regala agli azzurri il punto decisivo per portare a casa il terzo set (25-19). Italia avanti 2-1

18:20

Italia in scioltezza: 21-16

Più cinque per gli azzurri, grazie ad una ricezione di Romanò, che si trasforma in una traiettoria micidiale.

18:15

Italia avanti: 16-12

Buon momento degli azzurri, che spingono sull'acceleratore e sfruttano qualche errore di Cuba per riportarsi a più quattro.

18:10

Cuba tenta il recupero

10-9 per l'Italia: Cuba (grazie a Concepcion, torna in partita.

18:05

Lavia e Michieletto portano l'Italia sul 7-3

Bel punto di Lavia in schiacciata, poi un ace di Michieletto: Italia più 4 (7-3).

18:02

Parte forte l'Italia: 3-1

Gran schiacciata di Michieletto, che porta gli azzurri avanti sul 3-1: buona partenza per gli azzurri.

18:00

Inizia il terzo set

Parte il terzo set: battuta agli azzurri

17:56

Cuba vince il secondo set

Concepcion chiude il set con una schiacciata vincente: Cuba si aggiudica il secondo set con il punteggio di 25-22.

17:53

Cuba avanti 22-20

Schiacciata Michieletto che mette a segno il punto del 20-21 (meno uno per gli azzurri). Poi Mergarejo (che prima aveva messo a segno un punto a muro), schiaccia e riporta Cuba sul più 2.

17:51

Errore di Lavia: Cuba avanti 20-19

Parziale di 3-0 per Cuba, che torna in vantaggio: Lavia sbaglia una schiacciata e regala il vantaggio ai nostri avversari. Time out per De Giorgi: "Mantenete la calma", ordina ai suoi.

17:49

Lavia di potenza: 19-17

Gran schiacciata dalla seconda linea per Lavia, che porta di nuovo avanti (più due) l'Italia. Azzurri sul 19-17.

17:47

Italia avanti: 17-16

Italia in vantaggio con Giannelli, protagonista di una grande schiacciata: più uno per gli azzurri.

17:43

Pareggio dell'Italia: 13-13

Muro perfetto di Galassi, che permette agli azzurri di raggiungere il pareggio: 13-13.

17:40

Cuba avanti 11-8

Ottimo inizio di Cuba nel secondo set: i caraibici avanti 11-8.

17:33

Inizia il secondo set: 4-3 per Cuba

Inizia il secondo set: Masso mette male a terra il piede e la caviglia si gira. Il gigante di Cuba prova a restare in campo, sul 4-3 per Cuba.

17:25

Muro azzurro: l'Italia vince il primo set

Terzo muro consecutivo, stavolta di Giannelli: l'Italia vince il primo set 25-21.

17:23

Michieletto Galassi e Lavia, l'Italia allunga: 24-21

Una bella schiacciata di Michieletto porta gli azzurri avanti 22-21, poi ci pensa Galassi a chiudere un punto. Infine Lavia a Muro: set point Italia

17:20

Italia avanti: 20-19

Prima Anzani, poi un ace di Michieletto: Italia avanti 20-19.

17:17

L'Italia pareggia

16-16, grazie ad un errore in schiacciata di Concepcion.

17:15

L'Italia torna in pista

14-15 per Cuba, grazie ad un bel sinistro di Romanò. L'Italia torna in pista.

17:11

Cuba, primo break: più tre

Più tre per Cuba, grazie al doppio ace di Thondike: 13-10 per i nostri avversari.

17:09

Lavia, punto ed errore

Lavia protagonista di un colpo molto astuto per il punto del 7-7: poi si fa murare con troppa facilità.

17:06

Continua l'equilibrio: 5-5

Gare equilibrata e senza sussulti: il risultato resta sul 5-5 dopo un errore in schiacciata di Concepcion.

17:03

Si parte: grande equilibrio iniziale

2-2 dopo i primi quattro scambi: Romanò schiaccia sul muro avversario.

17:02

Italia-Cuba, le formazioni

Lavia, Galassi, Giannelli, Romanò, Anzani e Michieletto: questo il primo sestetto scelto da Fefè De Giorgi. Cuba risponde con Sanchez, Masso, Yant, Lopez, Concepcion e Thondike.

16:57

Entrano in campo le due squadre

Entrano in campo le due squadre: è Cuba a scendere per prima sul terreno di gioco, seguita dagli azzurri. Scattano gli inni nazionali.

16:53

Galassi: "Si vince limando i dettagli"

"Come abbamo battuto gli Stati Uniti? Limando i dettagli". Queste le parole di Gianluca Galassi, uno dei protagonisti della Nazionale, dopo il successo con gli Usa per 3-0.

16:40

Italia, i numeri contro Usa

Il top scorer della nazionale italiana nella sfida contro Usa è stato Lavia, con tredici punti (tre ace). Alle sue spalle Michieletto e Galassi (protagonista con tre muri), entrambi con dieci punti.

16:24

De Giorgi: "Non guardiamo al ranking, ma al gioco"

Il ct azzurro ha ribadito più volte la necessità di non pensare troppo al ranking: "Dobbiamo solo pensare al gioco, il resto verrà da se".

16:05

Italia da urlo contro gli Usa

La Nazionale di Fefè De Giorgi scende nuovamente in campo dopo la grande vittoria contro gli Stati Uniti, sconfitti con un netto 3-0. (LEGGI TUTTO...)

Ottawa - Canada