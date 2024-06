Starting Six: nazionali vicine al traguardo Olimpico

Giannelli e compagni sono in Canada per la seconda week mentre Egonu e socie sono in partenza per il Giappone per la terza e decisiva settimana del torneo.

Prima Fila analizza le prime due partite giocate ad Ottawa dalla nazionale maschile che hanno prima visto l’Italia sconfitta dalla Francia di Andrea Giani al tie break (primo ko nella competizione dopo quattro vittorie di fila) e poi riscattarsi prontamente al cospetto dei temibili Stati Uniti dominando la sfida che si è conclusa con un netto 3-0 per noi frutto di una reazione di carattere, suffragata dall’ottimo rendimento individuale di chi è sceso in campo. Eroe di serata uno straripante Daniele Lavia che con 16 palloni vincenti ha scavato un gap incolmabile per gli USA.

Gianluca Galassi e Alessandro Michieletto, ai microfoni della Fipav, hanno analizzato gli aspetti positivi e negativi emersi in queste due partite gettando già lo sguardo alle sfide con Cuba e Olanda.

I commenti si spostano sulla nazionale di Velasco che dall’11 al 16 giugno, a Fukuoka in Giappone, dovranno completare lo splendido percorso sostenuto fino ad ora e conquistare gli ultimi decisivi punti per staccare il pass per Parigi 2024 e qualificarsi per la fase finale di VNL in programma a Bangkok, in Thailandia, dal 20 al 23 giugno. Le avversarie dell’ultima week saranno il Canada, la Corea del Sud, gli Usa e la Serbia.

Ci si sposta sulla sabbia con il dovuto tributo a Alex Ranghieri e Adrian Carambula che, alla luce degli ultimi risultati nel circuito internazionale, hanno conquistato il diritto di giocare il torneo olimpico aggiungendosi a Nicolai/Cottafava e Menegatti/Gottardi che avevano staccato il pass in precedenza. La presenza di tre coppie azzurre a Parigi sono un risultato davvero importante per tutto il movimento del beach volley italiano che ovviamente alza l’asticella e in Francia andrà a caccia di medaglie.