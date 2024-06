Starting Six: raggiunta Parigi, big a riposo

ROMA- Starting Six dedicato al volley maschile nella puntata odierna festeggia attraverso le immagini la conquista, da parte della nazionale di Ferdinando De Giorgi, della matematica certezza della qualificazione a Parigi 2024. Gli azzurri hanno strappato il pass nella 2a week di VNL andata in scena ad Ottawa in Canada che ha visto Giannelli e compagni conquistare altre tre vittorie, contro USA, Cuba e Olanda, che si aggiungono alle quattro conquistate in Brasile, ed un’unica sconfitta, per altro al tie break contro la Francia. E’ stata un’ Italia concreta e sempre sul pezzo in questa prima fase della manifestazione, mostrando tutto il reale valore di un gruppo che adesso sogna in grande. L’Italia mantiene saldamente il secondo posto del ranking, dietro la Polonia, ed entra trionfalmente non soltanto ai Giochi Olimpici, ma anche nelle Finals di VNL che si giocheranno a Lodz in Polonia dal 27 al 30 giugno.

Match&Play ci porta già alla terza e conclusiva week di VNL, in programma a Lubiana in Slovenia dal 18 al 23 giugno, che De Giorgi, a risultato acquisito, affronterà con una squadra priva dei titolari ai quali, dopo aver firmato l’impresa della qualificazione, è stata concessa una settimana di riposo in vista delle Finals. Contro Polonia, Bulgaria, Slovenia e Turchia scenderanno in campo coloro che hanno giocato meno e che troveranno modo di mettersi in mostra e di dimostrare di essere qualcosa in più di semplici riserve. Sono lo stesso CT De Giorgi, Simone Giannelli e Fabio Balaso, intervistati ad Ottawa ad esprimere la gioia per l’obiettivo raggiunto e per fare il punto sul futuro prossimo degli azzurri.

Prima Fila ci racconta di quanto deciso dalla FIVB in merito ai sorteggi delle Pool del torneo Olimpico che si svolgeranno proprio in occasione delle Finals di VNL. Il sorteggio del torneo femminile si terrà a Bangkok, in Thailandia, mercoledì 19 giugno alle ore 13 italiane. Quello maschile, invece, si svolgerà a Lodz in Polonia mercoledì 26 giugno alle ore 18.