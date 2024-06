Starting Six: l'Italia fra le grandi del Mondo

Le azzurre, con le vittorie su Canada, Corea Del Sud, Stati Uniti e Serbia, hanno staccato il pass per Parigi 2024, e contemporaneamente hanno centrato anche il secondo posto in classifica generale in VNL, con quattro vittorie su quattro nell’ultima week giocata a Fukuoka, ingresso nelle finali che si giocheranno a Bangkok in Thailandia nel fine settimana e la certezza di essere la testa di serie N° 3 nel sorteggio Olimpico che si terrà proprio in occasione delle Finals. Un clamoroso cammino firmato, in soli due mesi da Julio Velasco capace di rimettere insieme i cocci del disastroso finale azzurro della scorsa stagione. Velasco è stato protagonista di una straordinaria gestione del gruppo riuscendo a motivare tutte, anche chi gioca meno, prova ne sia le performance comunque positive della squadra, pur senza alcune titolari, nelle ultime due partite della settimana giapponese. L’appetito vien mangiando e l’Italia ora ci crede. Primo obiettivo è la VNL, che vincemmo due anni fa. Nei quarti Egonu e compagne ritroveranno ancora gli Stati Uniti già sconfitti, come detto, a Fukuoka.

In Match&Play le interviste, effettuate dai colleghi della Fipav, al CT Velasco, ad Ilaria Spirito e a Sara Bonifacio subito dopo la conclusione della tappa giapponese di VNL.

Prima Fila sottolinea ancora che l’Italia sarà testa di serie nei sorteggi Olimpici, in virtù del secondo posto nel ranking con 375,45 punti, insieme alla Francia (padrona di casa) e al Brasile (prima nel ranking mondiale). La composizione delle Pool ci sarà a Bangkok mercoledì 19 giugno alle ore 13 italiane (ore 18 locali).