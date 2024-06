Starting Six: la linea verde funziona

ROMA- Starting Six al maschile accende i riflettori sull’ultima week di VNL nella quale l’Italia di De Giorgi, a qualificazione Olimpica acquisita, si è presentata con i più giovani permettendo ai titolarissimi di riposare in vista delle Finals di Lodz. Gli azzurri, inchinatasi nella prima partita alla Polonia Campione d’Europa, si è prontamente riscattata superando la Bulgaria di Blengini con un netto 3-0 ed ha conquistato matematicamente l’accesso alla fase finale della Volleyball Nations League. Una bella dimostrazione di carattere delle cosiddette ‘seconde linee’ che hanno dimostrato di meritare in blocco la convocazione per Parigi 2024, anche se ovviamente non tutti potranno essere coronare il sogno olimpico. Contro i bulgari, dopo un inizio faticoso, determinanti gli ingressi in campo di Bottolo, decisivo con 15 marcature a fine partita per Recine e di Gironi al posto di Bovolenta, per ribaltare la situazione nel primo set. Mantenendo lo stesso sestetto fino alla fine della partita gli azzurri non hanno più mollato la preda dando una grande prova di maturità collettiva firmando l’ottava vittoria su dieci partite disputate. Domani sera gli azzurri torneranno in campo per sfidare la Slovenia, domenica la sfida con la Turchia. Poi l’Italia si trasferirà a Lodz dove torneranno in campo i titolari che cercheranno di mettere il trofeo in bacheca e al contempo rifiniranno la preparazione in vista dell’impegno Olimpico.