Italia-Slovenia diretta Nations League, segui gli Azzurri LIVE

LUBIANA (SLOVENIA) - Volge al termine la prima parte della Nations League , con l'Italvolley di Fefé De Giorgi , già certa tanto del pass olimpico che della qualificazioni alle Final Eight del torneo, che affronta i padroni di casa della Slovenia con diverse seconde linee, ma con la voglia di non mollare il secondo posto, importantissimo in vista del sorteggio di Parigi.

20:03

Il bilancio dell'Italia in Nations League

L'Italia si presenta alla penultima sfida della 'regular season' di Nations League forte di un cammino da applausi con 24 punti in dieci partite, di cui otto concluse vittoriosamente, e il secondo posto nel Ranking a quota 363,44 punti.

19:54

Le 'nuove proposte' azzurre

Riposo per i big e ribalta per il nuovo che avanza in casa azzurra: occasione per i cannonieri Bovolenta e Gironi, i martelli Bottolo, Recine e Rinaldi e i centrali Sanguinetti e Mosca. In cabina di regia, a fare da chioccia a questa 'bella gioventu', l'esperto regista Sbertoli.

19:46

Precedenti a favore degli Azzurri

Cebulj e compagni sono primi in classifica, ma per numero di vittorie sarebbero alle spalle degli Azzurri, che nei più recenti precedenti vantano un netto parziale di cinque successi consecutivi sulla Slovenia.

19:38

Velasco sceglie i giovani, ma il risultato conta

Con la qualificazione olimpica in tasca e l'accesso alle Final Eight di Nations League già certificato, Velasco risparmia i big e concede spazio e fiducia ai giovani. Il risultato del match con la Slovenia, però, non sarà ininfluente, perché gli Azzurri sono chiamati a difendere il secondo posto nel Ranking per presentarsi da teste di serie al sorteggio di Parigi.

19:30

Tutto pronto per Slovenia-Italia

Tutto pronto alla Stozice Arena per il match tra l'Italia di Fefè De Giorgi e i padroni di casa della Slovenia, prima in classifica a sorpresa in questa fase della Nations League.

Arena Stozice Lubiana (Slovenia)