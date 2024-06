Italia-Giappone, diretta finale Nations League: segui il volley LIVE

L'Italia di Julio Velasco torna a giocare nella finale della Nations League di volley , due anni dopo il trionfo del 2022. Le azzurre sfideranno il Giappone nell'ultimo atto del torneo itinerante, che stavolta si concluderà a Bangkok in Thailandia. Segui la finale in diretta.

14:58

VNL, la Polonia chiude al terzo posto

A sorpresa il Brasile ha perso anche la finale terzo posto, vinta dalla Polonia al tie-break.

14:50

Italia, le convocate per la VNL

Palleggiatrici: Carlotta Cambi (3), Alessia Orro (8)

Schiacciatrici: Caterina Bosetti (9), Alice Degradi (2), Gaia Giovannini (27), Myriam Sylla (17)

Centrali: Sara Bonifacio (13), Anna Danesi (11), Marina Lubian (1), Sarah Fahr (19)

Opposte: Ekaterina Antropova (4), Paola Egonu (18)

Libero: Monica De Gennaro (6), Ilaria Spirito (5)

14:40

Italia, grande percorso nella VNL

Dal canto loro però, anche le azzurre sono in ottima forma. L'Italia di Velasco infatti ha perso solo due delle 14 partite finora giocate, contro Polonia e Brasile. Da segnalare che dopo la sconfitta contro le verdeoro, l'Italvolley ha iniziato una striscia di 7 vittorie di fila.

14:30

Italia, il Giappone è in grande forma

A sfidare le azzurre sarà il Giappone, che ha dimostrato di essere in grande forma superando la Cina 3-0 e poi il Brasile, grande favorita, al tie-break.

14:20

VNL, l'Italia spazza via la Polonia

Le azzurre hanno raggiunto la finale della VNL spazzando via la Polonia in tre set, senza alcun problema e con una grande dimostrazione di forza. LEGGI TUTTO

14:15

VNL, l'Italia sfida il Giappone

Le azzurre del ct Julio Velasco tornano in campo per l'atto conclusivo della VNL: a sfidarle per il titolo c'è il Giappone. Inizio fissato per le ore 15:30.

Bangkok - Thailandia