Starting Six: l'Italia di Velasco in cima al Mondo

ROMA- Starting Six al femminile celebra il trionfo, e non potrebbe essere altrimenti, della nostra Nazionale che, dopo due anni torna a conquistare la Volleyball Nations League superando prima in semifinale la Polonia e poi, nella finale di Bangkok il Giappone. Un risultato ricco di significati, arrivato a pochi mesi dall’insediamento di Julio Velasco sulla panchina azzurra, il quale è riuscito a rimettere a posto i pezzi del mosaico cancellando le delusioni della scorsa stagione nella quale, al posto dei risultati, sono arrivate tante polemiche. Questa vittoria, al di la del valore intrinseco che riveste, è certamente il miglior viatico in vista dell’imminente torneo Olimpico, ed inoltre porta nelle casse della Fipav un milione di dollari. Tra i meriti del CT quello di aver restituito alla nazionale la miglior Paola Egonu e quello di aver ricostruito in un lasso di tempo così breve, il primo raduno della nazionale solo ad aprile, un gruppo coeso e vincente. I meriti ovviamente vanno condivisi con Massimo Barbolini e Lorenzo Velasco, i due allenatori che Velasco ha chiamato ad affiancarlo in questa nuova avventura nel femminile. Tornando alla finale di ieri le azzurre sono state impeccabili per tre set su quattro, concedendo alle nipponiche soltanto il terzo set quando, forse per eccesso di sicurezza, qualche errore di troppo ci ha penalizzato e portato il Giappone ad accorciare le distanze. Decisivi i 27 punti della solita Egonu, i 15 di Sylla, ed un muro stratosferico. Le nostre giocatrici ne hanno messi a segno ben 9 vincenti. Citazione particolare per la solita De Gennaro che in difesa si è resa protagonista di difese strepitose confermandosi di gran lunga il miglior libero del mondo.