Starting Six: azzurri alle Finals senza i titolari

ROMA- Starting Six dedicata al volley maschile fa il punto sul momento della nazionale maschile che, conclusa la fase internazionale della VNL, si appresta a disputare le Finals della competizione, in programma a Lodz in Polonia dal 27 al 30 giugno. Nei quarti gli azzurri affronteranno la Francia e certamente lotteranno per entrare in semifinale ma le scelte del CT De Giorgi sono tutte rivolte al torneo olimpico. Nelle convocazioni per le Finali infatti resteranno ancora a casa i titolarissimi i quali, dopo aver dato il massimo per centrare la qualificazione a Parigi 2024, avranno tutto il tempo per ricaricarsi e farsi trovare pronti all’impegno più ambito.