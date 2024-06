Starting Six: girone Olimpico davvero tosto

ROMA- La puntata di oggi dedicata al volley maschile presenta le Finals di VNL che vedrà l’Italia in campo domani contro la Francia in quel di Lodz. De Giorgi ha fatto le sue scelte ed affronterà la fase decisiva della competizione con i giovani che hanno già preso parte all’ultima week, lasciando ancora a riposo i titolari che hanno già iniziato la preparazione per il torneo Olimpico. L’avversaria nei quarti sarà la Francia di Andrea Giani, campione Olimpico in carica, che ha già sconfitto gli azzurri nella seconda week di questa manifestazione, una scelta che il CT ha fatto definendola ‘un investimento per il futuro’ dando minutaggio a quei giocatori che potranno venire utili nel torneo Olimpico ed allo stesso tempo per dare riposo ai big che fra campionato, coppe e qualificazione olimpica, hanno tirato la carretta fino ad oggi. Caleranno di certo le possibilità di vincere la Volleyball Nations League ed il milione in palio ma De Giorgi va dritto per la sua strada, mantenendo la coerenza che lo ha sempre contraddistinto.

In Match&Play il focus si sposta direttamente ai Giochi Olimpici. A Lodz è stato effettuato il sorteggio dei Gironi e per l’Italia non è stato particolarmente benevolo in quanto nell’urna gli azzurri sono stati abbinati alla Polonia, campione d’Europa in carica e prima del ranking internazionale, al sempre temibile Brasile e all’Egitto. Nel frattempo De Giorgi ha diramato la lista dei 25 giocatori dalla quale usciranno poi i 13 nomi che saranno quelli che andranno a Parigi.

Talent Scout accende i riflettori sulla Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni in corso di svolgimento a Corigliano-Rossano in Calabria dove le rappresentative Under 16 dei CQR di tutte le regioni italiane si sono confrontate per conquistare l’ambito titolo. Oggi, nella finale per il terzo e quarto posto il Lazio ha superato il Veneto mentre domani, per alzare il trofeo si sfideranno la Lombardia (campione in carica) e l’Emilia Romagna.