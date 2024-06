Starting Six: gli orari del torneo Olimpico penalizzeranno l'Italia ?

ROMA- Starting Six dedicato all’universo femminile ci parla del sorteggio delle Pool del torneo Olimpico effettuato la settimana scorsa a Bangkok e degli orari decisi dalla FIVB per le partite delle azzurre che definire bizzarri è forse riduttivo. L’Italia affronterà la il 28 luglio Repubblica Dominicana alle 9, giovedì 1° agosto l'Olanda alle ore 17 e infine domenica 4 agosto, sempre alle 9 la Turchia. Il CT Velasco, che sta trascorrendo, insieme alle sue ragazze, un brevissimo periodo di vacanze, certamente pianificherà dei prossimi giorni la preparazione in base agli orari del calendario, magari con sedute di allenamento alle prime ore del mattino, con conseguente sveglia anticipata.

Match&Play rivolge le sue attenzioni alla nazionale Under 22 che dal 1 luglio, a Lecce e Copertino in Puglia, giocherà per conquistare il titolo Europeo di categoria. Le azzurrine hanno appena terminato la preparazione al centro Pavesi di Milano ed il tecnico Mencarelli ha sciolto le riserve diramando i nomi delle 14 convocate per la rassegna continentale. L’esordio della nostra nazionale contro la Lettonia per poi sfidare Ucraina e Turchia. Nell’altro girone sono inserite Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo e Serbia.

Talent Scout ci porta a Corigliano-Rossano dove si sta giocando l’ Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni 2024 che vede il Lazio femminile di Simonetta Avalle difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Campobasso. La rappresentativa del QCR laziale di Simonetta Avalle ha conquistato ancora una volta la finalissima battendo il Veneto. Sfiderà la Lombardia che nell’altra semifinale ha battuto l’Emilia Romagna.