Italia-Francia diretta Nations League, segui il volley LIVE

LODZ (POLONIA) - Dopo aver conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi e chiuso la regular season di Nations League al terzo posto, l'Italia di Fefé De Giorgi torna in campo per affrontare i quarti di finale con la Francia , oro olimpico, guidata da Andrea Giani . Come nelle ultime gare, una volta staccato il pass olimpico, il ct degli Azzurri ha deciso di tenere a riposo tutti i big e di affrontare la competizione con le seconde linee , che avranno dunque una grande occasione per mettersi in mostra proprio in vista dell'appuntamento a cinque cerchi. Segui il live del match e tutti gli aggiornamenti...

18:40

Italia-Francia 7-8 (25-20; 20-25; 25-22)

Dopo una piccola pausa per problemi all'asta, si riparte con la Francia che si porta avanti dopo un errore dal servizio degli azzurri.

18:32

Italia-Francia 4-4 (25-20; 20-25; 25-22)

Inizio equilibrato in questo quarto set, con la Francia che non lascia scappare gli azzurri stavolta.

18:30

Italia-Francia (25-20; 20-25; 25-22): inizia il quarto set!

Si riparte: set che potrebbe risultare già decisivo per gli azzurri, mentre i francesi giocheranno per portare la sfida al tie-break.

18:26

L'Italia vince il terzo set! Ora 2-1 per gli azzurri

Una grandissima schiacciata di Bottolo (116 km/h) e l'ottima chiusura di Porroper la vittoria del terzo set per l'Italia, che chiude sul 25-22. Azzurri in vantaggio sulla Francia (2-1): il prossimo set potrebbe essere già decisivo.

18:20

Italia-Francia 20-16 (25-20; 20-25)

Bovolenta risponde alla reazione francese, che provano a rientrare nel set. L'Italia resta a +4 di vantaggio ed è vicinissima a prendersi il terzo set.

18:16

Italia-Francia 17-12 (25-20; 20-25)

Schiacciata vincente di Porro e ora un pesante +5 degli azzurri, che scappano via in questo terzo set.

18:12

Italia-Francia 13-9 (25-20; 20-25)

Schiacciata vincente a 107 km/h per Bottolo, che porta l'Italia su un pesante +4 di vantaggio.

18:10

Italia-Francia 10-8 (25-20; 20-25)

Porto vincente contro il muro francese e gli azzurri si portano sul momentaneo +2.

18:05

Italia-Francia 6-4 (25-20; 20-25)

Hanno ritrovato la concentrazione giusta gli Azzurri, che impattano bene il terzo set e si portano avanti 6-4 sulla Francia.

18:00

Italia-Francia (25-20; 20-25): via al terzo set!

Inizia il terzo set con Italia e Francia in perfetto equilibrio, anche nel risultato dei parziali, 25-20 il primo a favore degli Azzurri, 20-25 il secondo per i transalpini.

17:55

Italia-Francia 20-25 (25-20): secondo set ai transalpini!

Secondo set alla Francia e match che torna in equilibrio. L'Italia inizia bene, ma poi si scioglie sul ritorno dei transalpini.

17:50

Italia-Francia 14-20 (25-20)

Scappa via la Francia, che si porta a +6 nel secondo set. Troppa confusione in casa Azzurra al primo momento di difficoltà del match.

17:45

Italia-Francia 13-15 (25-20)

La Francia è passata al comando del secondo set con decisione, Italia che riesce a far punto solamente grazie agli errori al servizio dei transalpini.

17:40

Italia-Francia 10-10 (25-20)

Tillie guida la riscossa della Francia, ora secondo set in equilibrio e punteggio di 10 pari.

17:35

Italia-Francia 7-5 (25-20)

Bene l'Italia anche in questo primo scorcio di secondo set: ancora bene Porro e Bottolo, Azzurri avanti di due punti sulla Francia.

17:30

Italia-Francia 2-1 (25-20)

Iniziato il secondo set e Italia avanti 2-1 in questo secondo parziale, in cui è attesa la reazione di una Francia sorpresa dall'ottimo approccio degli Azzurri.

17:27

Italia-Francia 25-20: il primo set è azzurro!

Splendido e inatteso primo set della 'giovane' Italia, che domina sulla Francia 25-19!

17:20

Italia-Francia 21-16

Qualche errore di troppo degli Azzurri apre al ritorno francese, il vantaggio per l'Italia resta però di 5 punti, da gestire bene per portare a casa il primo set.

17:15

Italia-Francia 16-9

Due ace consecutivi di Mosca e due vincenti di Bottolo, l'Italia prende il largo nel primo set e si porta a +7 sui transalpini!

17:10

Italia-Francia 10-7

Bene gli Azzurri, reattivi anche a muro con Porro e Sanguinetti. Sono tre i punti di vantaggio sulla Francia in questo primo set!

17:05

Italia-Francia 3-3

Buon piglio per la nostra Nazionale, a segno con i mani fuori di Porro e Mosca e con il diagonale di Bottolo, in questo equilibrato avvio di primo set.

17:00

Italia-Francia: via al primo set!

Inizia il quarto di finale tra Italia e Francia! Formazioni confermate!

16:55

Francia al gran completo

La Francia di Andrea Giani schiera la formazione tipo, una squadra imbottita di grandi giocatori, basti pensare che in regia può alternare il titolare Brizard con la 'riserva' Toniutti, ex Ravenna. Anche l'opposto Jean Patry è passato per il nostro campionato, nel quale approderà l'altro opposto Faure, acquistato da Cisterna.

16:50

Olimpiadi: girone di ferro per gli Azzurri

Il sorteggio per il torneo olimpico di Volley che si è tenuto in settimana, ha riservato agli Azzurri un girone di ferro, con altre due big della pallavolo mondiale. Un motivo in più per De Giorgi per lasciare a Cavalese i titolarissimi Giannelli, Michieletto, Lavia, Romanò, Galassi, Russo e Balaso.

16:45

Avanti con il gruppo di Lubiana

Eccezion fatta per Falaschi e Cortesia, De Giorgi ha confermato in blocco il gruppo che ha giocato nella fase di Lubiana e dunque Sbertoli in cabina di regia, Bovolenta opposto, Bottolo e Luca Porro in banda, Mosca e Sanguinetti al centro e Laurenzano libero.

16:40

Italia-Francia: i precedenti

I precedenti tra Italia e Francia vedono gli Azzurri avanti, con 79 vittorie complessive su 150 sfide totali. Il precedente in questa stagione ha però visto imporsi i transalpini per 3-2 nel quinto incontro della fase eliminatoria, disputato ad Ottawa, in Canada.

16:35

La scelta di De Giorgi: largo ai giovani

Dal momento in cui l'Italia ha staccato il pass per Parigi, il ct De Giorgi ha preso una decisione: concedere un periodo di recupero ai big e continuare ad affrontare la Nations League con le cosiddette 'seconde linee', in realtà un nutrito gruppo di giovani, che sta accumulando esperienze preziose.

16:30

Nations League, l'Italia sfida la Francia

Tutto pronto a Lodz per il match tra l'Italia di Fefé De Giorgi e la Francia di Andrea Giani, match valevole per i quarti di finale di Nations League, in programma a partire dalle 17.

LODZ - POLONIA