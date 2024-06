La VNL la alza la Francia

LODZ (POLONIA)-La Francia di Andrea Giani ha conquistato la medaglia d'oro nella Volleyball Nations League 2024 battendo in Finale 3-1 (25-23, 18-25, 25-23, 25-23) il Giappone e salendo per la seconda volta sul più alto gradino del podio in VNL dopo l'edizione del 2022 a Bologna. Bronzo per i padroni di casa della Polonia che nel pomeriggio a Lodz hanno battuto 3-0 la Slovenia. Eletto MVP il palleggiatore francese Brizard, Patry miglior opposto, anche oggi best scorer con 24 punti personali nella vittoria col Giappone. L'Italia chiude questa VNL al quinto posto nella classifica finale che tiene conto anche dei risultati conquistati nella fase preliminare.



Finale 3/4