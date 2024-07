Europei Under 18: prima sconfitta per l’Italia

BLAJ (ROMANIA)- Prima sconfitta per la nazionale Under 18 femminile ai Campionati Europei in corso di svolgimento tra Romania e Grecia. Ieri sera a Blaj la formazione guidata da Michele Fanni ha infatti subito il primo ko della rassegna continentale. Dopo le vittorie ottenute nelle prime cinque uscite contro Croazia, Olanda, Spagna, Belgio e Serbia, Carola Bonafede e compagne si sono dovute arrendere 1-3 (25-15, 20-25, 22-25, 22-25) alla Slovenia. Nonostante la sconfitta l’Italia rimane sempre in vetta alla classifica del Girone I, ma il rimpianto è stato quello di non aver sfruttato l’occasione, con una giornata di anticipo, di qualificarsi alle semifinali da prima della classe. Le azzurrine si giocheranno il primo posto della pool domani alle ore 16.30 contro le padrone di casa della Romania.

Nel primo set l’Italia è volata passando dal 8-5, 16-7 al 21-10; Peroni, Tosini e Susio hanno chiuso il parziale con cinque punti a testa spingendo l’Italia verso la fine del set trovata a +10 sulle rivali sul 25-15. Azzurrine che ha cominciato bene anche la seconda frazione di gioco scavando un importante solco (8-2), ma la Slovenia si è rimessa in carreggiata a metà set (16-13) per poi trovare il sorpasso verso il finale (18-21), vantaggio che gli ha consentito di chiudere sul 20-25. Terzo parziale simile al precedente; l’Italia è prima partita bene (8-3) per poi ritrovarsi a contatto con le rivali verso metà frazione di gioco e subire nuovamente il sorpasso sul finale (20-21), con la Slovenia che è riuscita a chiudere il set in proprio favore (22-25), trovando dunque il vantaggio complessivo: Italia-Slovenia 1-2. A differenza dei precedenti set è stata la Slovenia a partire bene a inizio quarto parziale (5-8), ma l'Italia non c’è stata e si è rimessa in scia delle avversarie fino al break fissato sul 16-13. La Slovenia si è rifatta sotto trovando il vantaggio sul finale (20-21); brave le atlete allenate da Samo Miklavk ad indirizzare il match dalla parte loro. Le slovene sono riuscite a chiudere il match 22-25 ottenendo così la terza vittoria in sei uscite dopo i match vinti contro la Romania e contro la Serbia.

Il tabellino-

ITALIA-SLOVENIA 1-3 (25-15, 20-25, 22-25, 22-25)

ITALIA: Fratangelo, Tosini 18, Sari 7, Peroni 11, Susio 14, Quero 8, Bonafede (L). Spaziano, Aimaretti 1, Cornelli, Zanella 2, Stagnaro 1. N.e. Caruso, Moroni. All. Fanni.

SLOVENIA: Pangerc 2, Kaselj 2, T. Juric 1, E. Juric 16, Vucurevic 8, Pogorevc, Donko (L). Oman 12, Dragsic, Koren, Grbas 1, Fucka 1, Pockar 5. N.e. Brencic. All. Miklavk.

Durata set: 22’, 26’, 30’, 27’.

Arbitri: Persson (SWE), Kaya (TUR).

Italia: 2 a, 13 bs, 11 mv, 27 et.

Slovenia: 11 a, 9 bs, 7 mv, 27 et.

POOL I | CALENDARIO e RISULTATI

1° LUGLIO

Italia-Croazia 3-2 (25-22, 23-25, 26-28, 25-20, 15-10)

Slovenia-Belgio 0-3 (22-25, 23-25, 16-25)

Spagna-Romania 3-0 (31-29, 25-19, 25-14)

Olanda-Serbia 3-2 (17-25, 27-25, 25-16, 15-25, 15-8)

2 LUGLIO

Spagna-Belgio 2-3 (26-24, 20-25, 25-21, 20-25, 12-15)

Italia-Olanda 3-1 (25-21, 25-14, 19-25, 25-22)

Romania-Serbia 3-1 (25-12, 21-25, 25-15, 25-21)

Croazia-Slovenia 3-2 (24-26, 26-24, 25-20, 12-25, 15-11)

3 LUGLIO

Spagna-Italia 0-3 (21-25, 27-29, 25-27)

Olanda-Croazia 2-3 (19-25, 25-23, 25-18, 20-25, 9-15)

Slovenia-Romania 3-1 (15-25, 25-13, 25-22, 25-16)

Belgio-Serbia 3-1 (25-15, 27-25, 25-27, 25-16)

5 LUGLIO

Serbia-Slovenia 1-3 (18-25, 25-21, 20-25, 20-25)

Italia-Belgio 3-0 (25-22, 25-22, 25-21)

Romania-Olanda 3-1 (26-24, 24-26, 25-23, 25-15)

Croazia-Spagna 1-3 (17-25, 24-26, 25-18, 22-25)

6 LUGLIO

Olanda-Belgio 2-3 (20-25, 25-21, 25-14, 18-25, 11-15)

Spagna-Slovenia 3-2 (21-25, 15-25, 25-17, 25-23, 16-14)

Croazia-Romania 2-3 (22-25, 25-21, 19-25, 25-16, 9-15)

Italia-Serbia 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

8 LUGLIO

Olanda-Spagna 1-3 (25-23, 22-25, 12-25, 25-27)

Serbia-Croazia 0-3 (23-25, 22-25, 22-25)

Belgio-Romania 3-1 (25-18, 21-25, 25-16, 25-20)

Slovenia-Italia 3-1 (15-25, 25-20, 25-22, 25-22)

9 LUGLIO

Ore 11: Belgio-Croazia

Ore 13.30: Serbia-Spagna

Ore 16.30, Romania-Italia

Ore 19: Slovenia-Olanda

12 LUGLIO

SEMINALI

1st Pool I-2nd Pool II

1st Pool II-2nd Pool I

13 LUGLIO

FINALI

Ore 15, Finale 3/4° posto

Ore 18, Finale 1/2° posto

*Orario di gioco italiani