Europei Under 22: l’Italia crolla con la Francia

APELDOOM (OLANDA) – Sconfitta per l’ Italia nella seconda uscita della Pool II. All’Omnisportcentrum di Apeldoorn (Olanda) gli azzurri sono stati superati 1-3 (25-15, 20-25, 21-25, 15-25) dalla Francia. Per questa seconda uscita nella rassegna continentale il tecnico azzurro Vincenzo Fanizza si affida al sestetto con la diagonale Boninfante-Barotto, gli schiacciatori Orioli e Iervolino, i centrali Bartolucci ed Eccher e al libero Staforini.

Prima frazione di gioco che si apre con l’Italia che trova subito l’allungo sul 5-1; primo tempo di Bartolucci fissa il risultato sul 6-2. La Francia, inizialmente un po' fallosa, si riporta a contatto (7-6), ma un attacco di Barotto, un errore in attacco dei transalpini e il muro a tre azzurro e l’Italia allunga nuovamente sul 11-7. Time out Francia. L’Italia è in partita, la Francia accusa il ritmo azzurro e la distanza fra le due compagini aumenta sul 13-7; altro attacco dell’opposto azzurro Barotto ed è Italia 14 Francia 7. Ace fortunoso di azzurro e il risultato si porta sul 16-9; Francia in difficoltà, un muro di Boninfante fissa il risultato sul 18-10. L’Italia raggiunge quota 20 con un attacco di Orioli e i francesi rimangono a -8 (20-12). Primo tempo sull’asse Boninfante-Eccher ed è 22-13. Ottimo primo set azzurro. Sul finale gli uomini di Fanizza non rallentano e la Francia fatica a trovare le contromisure; diagonale di Barotto e gli azzurri chiudono il parziale sul 25-15. Italia-Francia 1-0.

Seconda frazione di gioco che si apre con un muro di Riccardo Iervolino (1-0). Errore al servizio di Eccher ed ace del francese Henno e la Francia si porta per la prima volta nel match in vantaggio (1-2). Formazione transalpina che ha alzato il ritmo riuscendo a portarsi sul 2-5; l’Italia subisce il colpo e coach Fanizza chiama il time-out. Al rientro in campo la situazione non cambia, la Francia continua ad allungare portandosi a +6 sul 2-8. Dentro Fanizza e Magliano, fuori Boninfante e Barotto. L’Italia non riesce ad ingranare e la Francia scappa ancora, attacco dell’opposto Leon ed è 7-12 per i transalpini. Reazione azzurra che arriva; gli uomini di Fanizza ritrovano fiducia e il divario fra le due formazioni si accorcia (11-14); reazione francese, un attacco in pipe e un muro di Leon e la Francia torna a +5 sul 11-16. Time-out Italia. Sul finale due attacchi di Barotto danno fiducia agli azzurri (17-21) e la Francia ferma il gioco (time-out). Bartolucci e compagni si avvicinano ancor di più (18-21), ma la Francia non si lascia intimorire e riesce a chiudere il secondo set sul 20-25 ristabilendo dunque la parità: Italia-Francia 1-1.

Inizio del terzo parziale simile alla chiusura di quello precedente; è sempre la Francia a trovare i giusti meccanismi e i transalpini scappano subito sul 1-4 ed è time out Italia. Primo tempo di capitano Bartolucci e l’Italia accorcia sul 4-5. Gli attacchi di Boninfante prima e di Barotto dopo e l’Italia ritrova la parità a quota 7. Partita molto tesa; la battaglia sotto rete continua e si passa dal 8-8, 12-12 al 14-14. Nessuna delle due formazioni riesce a trovare il break (15-15); esce Iervolino ed entra Magliano tra le fila azzurre. È la Francia a trovare l’allungo sul 17-19 ed è time out Italia. Sul finale salgono in cattedra i due fratelli Henno e la Francia si porta sul 18-21. Entra Fanizza e Roberti ed escono Barotto e Boninfante. Ace di Magnin e la Francia mette la freccia (19-23), prima di chiudere il terzo set in proprio favore sul 21-25. Italia-Francia 1-2.

A inizio quarta frazione di gioco è la Francia a trovare lo 0-2; break che i francesi si portano fino sul 4-6. Partita condita da qualche errore di troppo da entrambi i lati; ace di H. Henno e la Francia trova il +3 sul 7-10. Time-out Italia. La Francia continua a mantenere un ritmo alto (8-12) e l’Italia va in difficoltà, sul 9-14 Francia altro time-out azzurro. Entrano Roberti e Boninfante per Barotto e Fanizza. Un muro di Mattia Orioli e l’Italia cerca di riavvicinarsi (11-15) ma in maniera anche fortunosa la Francia allunga ancora sul 11-17. Qualche passaggio a vuoto dell’Italia e la Francia con determinazione ne approfitta (14-21). Sembra girare tutto a favore dei transalpini che trovano sempre più fiducia e forti del vantaggio aquisito riescono a chiudere il match sul 15-25.

Il Tabellino-

ITALIA-FRANCIA 1-3 (25-15, 20-25, 21-25, 15-25)

ITALIA: Eccher 6, Barotto 12, Iervolino 4, Bartolucci 11, Boninfante 2, Orioli 6, Staforini (L). Magliano 2, Fanizza, Roberti. N.e. Volpe, Balestra, Feri, Loreti. All. Fanizza.

Francia: Tizi-Oualou 3, H. Henno 17, Magnin 7, Feral 1, M. Henno 18, Duthoit, Lopez (L). Strehlau, Leon 10, Michel 3. N.e. Varier, Pasquier, Pujol, Canovas. All. Francastel.

Durata set: 21’, 28’, 27’, 22’.

Arbitri: Janik (POL), De Baar (NED).

Italia: 1 a, 16 bs, 7 mv, 31 et.

Francia 5 a, 24 bs, 9 mv, 38 et.

Il Calendario della Pool 2-

9 LUGLIO

Italia-Repubblica Ceca 3-1 (25-19, 25-18, 23-25, 25-18)

Francia-Portogallo 1-3 (25-18, 21-25, 22-25, 22-25)

10 LUGLIO

Repubblica Ceca-Portogallo 2-3 (11-25, 25-21, 25-23, 19-25, 13-15)

Italia-Francia 1-3 (25-15, 20-25, 21-25, 15-25)

11 LUGLIO

Ore 16.30: Repubblica Ceca-Francia

Ore 19.30: Portogallo-Italia

13 LUGLIO

SEMIFINALI (Apeldoorn)

1st Pool I-2nd Pool II

1 st Pol II-2nd Pool I

14 LUGLIO

FINALI (Apeldoorn)

Ore 15: Finale 3/4° posto

Ore 18: Finale 1/2° posto