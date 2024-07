Terribile lutto per Julio Velasco: l'abbraccio del mondo del volley al ct

Italvolley a lavoro a Milano

L'Italia femminile di Velasco è in ritiro in questi giorni al centro Pavesi di Milano, dove rimarrà fino a venerdì prossimo prima della partenza per Parigi, dove le azzurre parteciperanno alle Olimpiadi. Il volo per la capitale francese è fissato per martedì 23 luglio dall'aeroporto di Milano Linate.