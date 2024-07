Nazionale maschile: l'Under 20 in raduno dal 27 luglio

ROMA- Prosegue la preparazione della nazionale Under 20 maschile di Michele Zanin. Gli azzurrini da sabato 27 luglio si ritroveranno nuovamente a Camigliatello Silano (CS) per portare avanti un nuovo periodo di lavoro, il quinto, in vista dei Campionati Europei di categoria in programma dal 26 agosto al 7 settembre a Vrnja?ka Banja (Serbia) e Arta (Grecia). Durante questo nuovo collegiale, che terminerà venerdì 9 agosto, il gruppo azzurro sarà impegnato in una serie di test match contro i pari età della Lettonia.