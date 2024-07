Starting Six: Italia-Brasile apre i Giochi degli azzurri

ROMA- La puntata riservata al volley maschile di Starting Six diventa Olimpica a tutti gli effetti mettendo sotto la lente d’ingrandimento l’esordio dell’Italia contro il Brasile in programma già domani alle 13.00. La nazionale di De Giorgi affronterà poi, martedì 30 luglio l’Egitto e concluderà gli impegni nella Pool B il 3 agosto contro la Polonia. Sempre domani alle 23.00 anche la prima uscita della coppia principe del beach volley maschile, quella composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, subito di fronte ad una sfida davvero impegnativa contro i qatarioti Cherif-Ahmed medaglia di bronzo a Tokyo 2020. Domenica in campo Ranghieri/Carambula che sfideranno alle 10.00 gli olandesi van de Velde/Immers.

La rubrica Chiacchierate Olimpiche esordisce al maschile con il regista della ‘Generazione di Fenomeni, la nazionale di Julio Velasco capace di vincere tutto, nominata nel 2001 come la miglior squadra di pallavolo del secolo scorso. Con il palleggiatore azzurro, intervistato da Pasquale di Santillo, ci immerge nel clima Olimpico attraverso i ricordi, le speranze, i sogni e le delusioni di chi i Giochi li ha vissuti in prima persona, senza però riuscire a vincerle, perdendo due finali. Nelle sue parole traspare la fiducia nel gruppo di De Giorgi (che a lungo fu il suo alter ego in nazionale) e la speranza che possa riuscire ad arrivare dove la sua nazionale non riuscì.

In Olympic Story si conclude il racconto di Samuele Papi che rivisita, nell’intervista con Pasquale Di Santillo, la sua quarta Olimpiade, quella di Londra 2012, arrivata otto anni dopo quella di Atene 2004, quasi a sorpresa, chiamato di nuovo in azzurro, dopo aver dato l’addio alla nazionale nel 2006, da Mauro Berruto, che ha consentito al nostro protagonista di salire, per la quarta volta, a trentotto anni, sul podio, conquistando la medaglia di bronzo.