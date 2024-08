Starting Six: che sfida Italia-Polonia !

ROMA- Il numero Starting Six riservato al volley maschile presenta la sfida di domani che opporrà la nazionale di De Giorgi alla Polonia, una sfida che si ripete dopo le recenti finali Mondiali ed Europee. In palio, con le due squadre già abbondantemente qualificate ai quarti di finale, il primo posto nella Pool B del torneo Olimpico, un traguardo non accademico visto che il miglior piazzamento potrebbe garantire un quarto di finale meno impegnativo.

Chiacchierate Olimpiche ci regala l’intervista realizzata da Pasquale Di Santillo a Mirko Corsano, altro personaggio che in nazionale, con la quale ha collezionato oltre 200 presenze, ha vissuto momenti esaltanti vincendo il Mondiale 1998, gli Europei 1999, 2003 e 2005. Mirko è stato uno dei pionieri del ruolo del libero. Per lui le Olimpiadi, anche se non è arrivato a salire sul gradino più alto del podio, sono state foriere di grandi soddisfazioni, con il bronzo di Sidney nel 2000 e venendo eletto miglior libero della manifestazione nel 2008 a Pechino. Mirko racconta le emozioni e le sensazioni rivivendo le sue esperienze olimpiche. Corsano inoltre fa l’In Bocca al Lupo al suo conterraneo Ferdinando De Giorgi per il proseguo della competizione parigina con la speranza che finalmente gli azzurri possano sfatare il tabù dei Cinque Cerchi. La chiacchierata si conclude parlando dell’attuale ruolo di Corsano nella Gioiella Prisma Taranto nella quale ricopre il ruolo di direttore sportivo.

Beach Passion esalta la clamorosa impresa di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava entrati di forza negli ottavi del torneo olimpico conquistando una straordinaria vittoria per 2-0 contro i Campioni del mondo, gli svedesi Ahman/Hellvig, coppia numero 1 del ranking mondiale e una tra le maggiori favorite alla vittoria della medaglia d'Oro olimpica. Il rovescio della medaglia l’amara eliminazione di Alex Ranghieri e Adrian Carambula, sconfitti oggi dai cileni Grimalt, dopo aver sprecato sue set ball, nella terza partita e quindi finiti al quarto posto della Pool B per quoziente set.